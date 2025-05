Impuls al teixit empresarial andorrà

Les empreses es podran beneficiar de fins a 6.000 euros en el marc del programa ‘Growth’ d’Andorra Bussiness

Hidalgo destaca que poden optar als ajuts aquelles que compleixin amb els requisits fiscals i administratius i que presentin un projecte sòlid

Andorra Business ha anunciat aquest matí la posada en marxa d’un nou paquet d’ajuts de 180.000 euros per donar suport a empreses andorranes amb alt potencial. Aquests ajuts, que es concedeixen per concurrència competitiva seguint els criteris del BOPA, poden arribar fins a 6.000 euros per projecte i tenen com a objectiu principal potenciar la professionalització, el creixement i la internacionalització del teixit empresarial del país. Dins d’aquest pressupost, 40.000 euros es destinaran específicament a iniciatives orientades a l’expansió internacional.

Els ajuts s’emmarquen dins del programa Growth, que aquest 2024 celebra la seva cinquena edició i ofereix més de 70 hores de suport formatiu i estratègic. El programa inclou 40 hores de mentoria personalitzada en àrees clau com el màrqueting digital, el màrqueting tradicional, les vendes, les finances, el lideratge o l’estratègia organitzativa. Malgrat que el valor real del programa és de prop de 15.000 euros, les empreses només han d’assumir una aportació de 800 euros més IGI. Com a novetat destacada d’enguany, el programa incorpora una sessió dedicada a la intel·ligència artificial per ajudar les empreses a aprofitar les oportunitats d’aquesta tecnologia.

Tanmateix, la primera convocatòria per accedir als ajuts s’obre el 14 de maig i es tanca el 12 de juny. Una segona convocatòria està prevista per a l’1 d’octubre, oferint una nova oportunitat a aquelles empreses que no hagin pogut presentar el seu projecte en la primera fase. En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judith Hidalgo, ha explicat que poden optar als ajuts empreses actives que compleixin amb els requisits fiscals i administratius i que presentin un projecte sòlid. També poden participar-hi empreses de nova creació, sempre que disposin d’una estratègia definida i un equip capacitat per dur-la a terme. Segons Hidalgo, “en els darrers anys, totes les empreses que han presentat projectes i complien els requisits han estat beneficiàries”, tot i que algunes es mantenen a l’espera de la convocatòria de tardor per acabar de definir les seves propostes.

Per la seva part, Andorra Bussiness destaca la consolidació del programa: des del 2021, Growth ha impactat 270 empreses, de les quals 105 han rebut acompanyament per obrir-se a l’exterior. El nombre d’empreses beneficiades ha crescut de manera sostinguda, passant de 181 l’any 2021, a 233 el 2022 i 219 el 2023, amb 270 empreses previstes per a aquest 2024. A més, el 99,5% de les participants recomanarien els programes i serveis oferts per Andorra Business.

Durant la presentació, la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, ha volgut posar l’accent en els reptes reals que afronten les empreses del país. Ha explicat que la lentitud de certs tràmits administratius i les dificultats logístiques, com l’enviament ràpid de productes, obliguen algunes empreses a obrir subseus en territori francès o espanyol per poder servir els seus clients amb més agilitat. “Els tràmits, vulguis o no, encara s’allarguen”, ha reconegut Marsol, que ha insistit en la necessitat de reforçar el suport institucional a les empreses locals: “És el moment de potenciar les empreses del país. Aquesta és una de les funcions importants que ara ja té i encara tindrà més Andorra Business”.

En aquest context, Marsol ha destacat també l’Acord d’associació amb la Unió Europea com una “oportunitat” per millorar l’agilitat operativa de les empreses andorranes. “L’Acord ha de facilitar la presència directa a l’exterior i fer que les empreses no hagin de marxar del país per ser competitives”, ha dit.

Finalment, la ministra ha anunciat una nova roda de premsa prevista d’aquí a un mes, en la qual s’avaluaran els primers resultats de la convocatòria de primavera i s’oferirà més informació sobre les properes iniciatives de suport empresarial.