Les consultes a l’Institut de l’Habitatge es disparen un 70% i ja igualen en sis mesos les registrades durant tot el 2025

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha atès un total de 2.073 consultes durant el primer semestre del 2026, una xifra que representa un increment de prop del 70% respecte al mateix període de l’any passat i que pràcticament iguala el volum de consultes registrades durant tot el 2025. Aquesta evolució consolida el creixement sostingut del servei d’informació i orientació en matèria d’habitatge, que des de la seva posada en marxa l’any 2020 ha triplicat el nombre de consultes ateses en gairebé sis anys.
En aquest aspecte, les demandes més freqüents han estat les relacionades amb els habitatges del parc públic —tant de protecció pública com de preu assequible—, així com les actualitzacions de les rendes dels contractes d’arrendament, els ajuts públics en matèria d’habitatge, les pròrrogues dels contractes de lloguer i el procediment per recuperar un habitatge per a ús propi o familiar. Aquests cinc àmbits han concentrat el 70% del total de consultes rebudes.
Destaquen amb un 11,5% les consultes referents a les pròrrogues dels contractes d’arrendament, així com les de recuperació de la llar per a ús propi o familiar
Quant a la seva tipologia, les consultes sobre habitatge del parc públic representen el 17,7% del total, seguides de les relatives a l’actualització de les rendes (17,3%) i dels ajuts públics (16,2%). També destaquen les consultes sobre les pròrrogues dels contractes d’arrendament (11,5%) i sobre la recuperació de l’habitatge per a ús propi o familiar (7,7%). Com a novetat d’aquest semestre, també s’han registrat consultes vinculades a l’entrada en vigor de la nova normativa que regularà els contractes d’arrendament per al període 2027-2030.
Pel que fa al perfil de les persones usuàries, el 39% de les consultes han estat realitzades per persones arrendatàries, el 15% per persones propietàries i el 46% restant per immobiliàries, gestories, particulars i altres organismes. A destacar especialment l’augment de les consultes procedents dels professionals i altres actors del sector, un fet que evidencia la consolidació de l’institut com a punt de referència per a l’assessorament tècnic en matèria d’habitatge.
Resulta interessant comentar que en aquest primer semestre, el 53% de les persones que han fet consultes han estat dones i el 40% homes, mentre que el 7% restant correspon a consultes efectuades a través de canals no personalitzats. Altrament, els mesos amb més activitat han estat gener i febrer, coincidint amb les consultes relacionades amb l’actualització de les rendes segons l’IPC, a més del juny, marcat per les novetats legislatives.
Més consulta per més demanda
Un altre punt important el concep el programa d’accés al primer habitatge de propietat, aprovat l’octubre de l’any passat, l’INH ha gestionat 157 consultes durant els primers sis mesos de l’any. Val a dir que des de l’inici del programa s’han presentat 38 sol·licituds, fet que constata l’interès de la ciutadania per aquesta línia de suport.