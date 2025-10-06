L’entrada de mercaderies deixa 14,8 milions al setembre, però els ingressos de Duana acumulats cauen un 16,3%

Els ingressos provinents de l’entrada de mercaderies al país han arribat als 14,8 milions d’euros al setembre, una xifra que representa un augment del 30% respecte als 11,4 milions registrats el mateix mes de l’any anterior. Tot i aquesta millora puntual, la tendència global continua sent negativa, ja que entre gener i setembre s’han recaptat 163,6 milions, davant dels 195,5 milions del mateix període del 2024, fet que suposa una caiguda del 16,3%.
Pel que fa al detall per productes, el tabac registra per primer cop enguany un increment interanual. Al setembre, els ingressos per aquest concepte han estat de 4,3 milions, mentre que l’any passat van ser d’1,5 milions, cosa que representa un creixement del 175,6%. No obstant això, el balanç acumulat continua a la baixa, amb 66,7 milions recaptats, un 34,43% menys que el 2024.
En el cas de les begudes, la recaptació s’ha situat en 604.633 euros, un 8,1% més que al setembre passat (559.571 euros), i manté la tendència positiva observada des de començament d’any.
Pel que fa als combustibles, les taxes per importació han sumat 4,3 milions al setembre, un 2,7% més que els 4,1 milions del 2024. Tanmateix, l’acumulat anual retrocedeix lleugerament, amb 41,3 milions, un 0,6% menys que l’any anterior.
Finalment, en altres categories de mercaderies, la recaptació acumulada ascendeix a 48,9 milions, un increment del 6,9% respecte al 2024. Només al setembre, aquests ingressos han estat de 5,6 milions, per sobre dels 5,1 milions registrats el mateix mes de l’any passat.