L’Empresa Familiar defensa que la col·laboració publicoprivada ha de ser “un eix estratègic” per al futur del país

Una trentena de professionals del sector públic i privat han iniciat aquest dijous el programa formatiu ‘Lideratge i governança de la col·laboració publicoprivada’, una iniciativa orientada a reforçar la cooperació entre les dues esferes al país. El curs està impulsat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) i ESADE, amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, i es desenvoluparà durant les pròximes setmanes amb l’objectiu de dotar els participants d’eines pràctiques i d’una visió compartida sobre aquest model de relació institucional. “La col·laboració publicoprivada no hauria de ser una excepció en aquest país, sinó una mostra real de la nostra capacitat de posar-nos d’acord quan volem avançar”, ha afirmat el president de l’EFA, Daniel Aristot.
Aristot també ha remarcat que la iniciativa pretén contribuir a canviar la manera com els dos sectors interactuen. En aquest sentit, ha ironitzat sobre la percepció tradicional d’aquesta relació: “Diuen que quan un empresari i un funcionari s’asseuen junts a una taula, un demana i l’altre diu que no”. El programa, segons ha assenyalat, busca demostrar que hi ha “una altra manera de fer-ho” i que el projecte “no és només un programa de formació”, sinó “una aposta per canviar la manera com el sector públic i el privat es relacionen en aquest país”. “Construir confiança i canviar maneres de fer mai és fàcil, però és necessari, és possible i és beneficiós per a tothom”, ha afegit.
“Diuen que quan un empresari i un funcionari s’asseuen junts a una taula, un demana i l’altre diu que no […] Hi ha una altra manera de fer-ho” – Daniel Aristot
La primera sessió del curs ha estat impartida per la directora associada del Centre de Governança Pública d’ESADE (EsadeGov), Mònica Reig. La metodologia del programa es basa en el debat i la participació dels assistents, amb l’objectiu que emergeixin diferents visions i experiències professionals. Reig ha explicat que aquest enfocament permet “minimitzar els estereotips que existeixen amb les col·laboracions publicoprivades” i reforçar la idea que aquestes iniciatives han de tenir com a finalitat l’interès general. “L’objectiu ha de ser l’interès general i cal que la part pública l’identifiqui perquè el sector privat pugui aportar-hi valor”, ha remarcat.
El programa consta de set sessions de vuit hores que s’impartiran a la Universitat d’Andorra i ha superat les expectatives inicials d’inscripció amb 31 participants. Una xifra que Aristot ha valorat com un “èxit de participació” i que, segons ha avançat, podria obrir la porta a futures edicions. “Hi ha actors que no han pogut participar en aquesta convocatòria i això ens fa deixar la porta oberta a noves reedicions per professionalitzar aquest àmbit de col·laboració publicoprivada”, ha indicat.