  • La construcció ha mantingut la seva dinàmica expansiva amb un creixement del 8%. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Tendència de variacions cada cop més estables

L’economia andorrana protagonitza un creixement del 3% en el tercer trimestre per superar les de l’entorn

En comparació, el Principat se situa per sobre de França, amb un increment del 0,9%, de la mitjana de la UE, amb un 1,6%, i d’Espanya, amb un 2,8%

L’economia andorrana ha registrat un creixement real del 3,1% durant el tercer trimestre d’enguany en comparació amb el mateix període de l’any anterior, consolidant una tendència de variacions cada cop més estables. En termes intertrimestrals, l’augment ha estat del 0,7% respecte al segon trimestre del 2025, mentre que la variació del PIB nominal s’ha situat en el 5,6%.

Aquest comportament positiu es veu reflectit en la majoria dels sectors productius. La construcció, els serveis i l’agricultura han continuat mostrant taxes de creixement positives durant el tercer trimestre, fet que permet mantenir una evolució favorable del conjunt de l’economia. I és que, en comparació amb les economies de l’entorn, el Principat se situa per sobre de França, amb un creixement del 0,9%, de la mitjana de la Unió Europea, amb un 1,6%, i d’Espanya, amb un 2,8%.

En detall, el pes determinant del sector serveis continua marcant l’evolució del PIB andorrà, atès que en els darrers anys ha representat més del 80% del total. En el tercer trimestre d’aquest 2025, ha crescut un 4,5%. De fet, tots els sectors han presentat valors positius en aquest període, amb l’única excepció de la indústria. La construcció ha mantingut la seva dinàmica expansiva amb un creixement del 8%, mentre que l’agricultura ha experimentat una variació positiva del 3%. En canvi, la indústria ha registrat un descens de l’1,6% durant el mateix trimestre.

