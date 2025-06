Estadística

L’economia andorrana manté el ritme de creixement amb un augment del 2,6% interanual en el primer trimestre

Els serveis continuen com a motor principal, acompanyats per la construcció i l’agricultura, mentre la indústria es contrau lleugerament

L’economia andorrana ha registrat un creixement del 2,6% en termes reals durant el primer trimestre del 2025 en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons les dades publicades aquest dijous per Estadística, la variació intertrimestral també ha estat positiva, amb un increment del 2,5% respecte al quart trimestre del 2024. En termes nominals, el PIB ha augmentat un 4,9%.

Durant aquest període, els sectors de la construcció, els serveis i l’agricultura han continuat presentant taxes de creixement positives, mentre que la indústria ha estat l’únic sector amb una evolució negativa. En comparació amb les economies veïnes, Andorra ha superat el creixement registrat per França, amb un 0,6%, i per la mitjana de la Unió Europea, amb un 1,4%. En canvi, s’ha situat lleugerament per sota del creixement de l’economia espanyola, que ha estat del 2,8%.

El sector serveis, que representa més del 80% del PIB andorrà, ha experimentat un creixement del 2,8% durant el primer trimestre. Pel que fa a la construcció, l’increment ha estat del 8%, mentre que l’agricultura ha registrat una variació positiva del 2%. En canvi, la indústria ha patit una caiguda del 2,3%.

Dins el sector serveis, i segons la classificació europea d’activitats econòmiques, s’estableixen tres grans grups. El primer, que inclou comerç, transport, hostaleria i informació, representa el 32% del valor afegit brut del sector serveis i ha registrat un creixement del 0,8% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. El segon, format per activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 45%, ha experimentat un augment del 5%. El tercer, corresponent a les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, que representen el 22%, ha tingut una variació positiva de l’1,5%.