L’AREB acumula 43 procediments judicials oberts en el procés de BPA, amb un pes destacat de les causes penals

Actualment, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries té oberts 43 procediments judicials, amb un pes destacat dels de caire penal. En concret, hi ha 27 causes penals en curs, a més de 10 procediments administratius i 6 de caràcter civil, unes xifres que s’emmarquen en el conjunt d’actuacions derivades del procés de resolució i liquidació de l’Banca Privada d’Andorra i que han mantingut l’agència sota una elevada pressió judicial.
La defensa del paper de l’AREB com a administradora judicial de BPA ha tornat a situar l’organisme al centre del debat polític, especialment arran de les demandes de més transparència formulades des de l’oposició. El president suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, ha advertit que el volum i la naturalesa dels procediments oberts fan necessari un exercici més gran de rendició de comptes i d’informació pública, tenint en compte l’impacte social i institucional del cas. Des del seu punt de vista, la confidencialitat al·legada per l’agència no pot esdevenir un obstacle per garantir un control polític efectiu.
En aquest context, Baró ha emmarcat la seva crítica en la necessitat de reforçar la transparència d’un organisme que gestiona un procés de gran complexitat i transcendència. Ha sostingut que l’opacitat percebuda dificulta la confiança ciutadana i ha defensat que una informació més clara sobre l’estat dels procediments.
Per la seva banda, l’AREB ha reiterat que ha actuat i continuarà actuant d’acord amb la llei i sota el paraigua de la Batllia d’Andorra, que és qui tutela el procediment. L’agència ha insistit que, des del moment en què ha estat nomenada administradora judicial, ja no exerceix com a autoritat pública de resolució, sinó que actua sota supervisió judicial, un fet que, segons ha defensat, limita tant la seva capacitat d’actuació com la informació que pot fer pública.
En el balanç global, l’AREB ha detallat que ha acumulat 188 procediments judicials des de l’entrada en vigor de la llei del 2015, majoritàriament en via administrativa, amb 148 casos, mentre que els penals han estat 30 i els civils, 10. L’organisme ha subratllat que les resolucions adoptades en l’àmbit administratiu han estat validades pels tribunals andorrans i ha recordat les diferents fases que han conduït a la liquidació ordinària de BPA, des de la sol·licitud fallida d’inici del procediment concursal fins a la pèrdua de la llicència bancària i l’obertura del procés sota administració judicial.
