Desenvolupament tecnològic

L’Andorra Sports Innovation Hub, premiat pel seu lideratge en innovació empresarial esportiva

Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu posicionar el sector de l’esport del país com un ecosistema d’innovació i noves tecnologies

L’Andorra Sports Innovation Hub, una iniciativa impulsada per Andorra Business, i per AR+I en els seus inicis, ha estat reconeguda internacionalment pel seu paper en innovació empresarial en esports d’hivern i de muntanya en la gala del desè aniversari del Global Sports Innovation Center (GSIC) powered by Microsoft, que es va celebrar ahir a la nit a Madrid.

Aquest hub és una iniciativa que té com a objectiu posicionar el sector de l’esport del país com un ecosistema d’innovació i noves tecnologies en esports de muntanya, d’hivern i ciclisme. Ofereix una plataforma per fomentar el coneixement i el desenvolupament tecnològic aplicat a l’esport, atraure empreses emergents i innovadores i facilitar la col·laboració entre institucions, empreses i esportistes en l’àmbit internacional.

El reconeixement el va recollir el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. “El premi és un reconeixement a la visió de país que tenim des d’Andorra: ser un referent d’innovació en entorns singulars com el nostre, on l’esport i la tecnologia s’uneixen per generar coneixement i oportunitats”, va destacar precisament Saura. Per la seva banda, Hidalgo va remarcar que “des d’Andorra Business hem apostat per crear un ecosistema real d’innovació esportiva amb ‘startups’, empreses i institucions”.