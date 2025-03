L’aeroport d’Andorra-La Seu registra un total de 10 vols cancel·lats i més de 240 passatgers afectats

L’aeroport d’Andorra-La Seu ha registrat durant el 2024 un total de 10 vols cancel·lats i 16 desviaments, afectant 242 passatgers. Així ho ha confirmat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en resposta a una pregunta parlamentària del president del grup socialdemòcrata, Pere Baró.

Les cancel·lacions han estat provocades per dues causes principals: fallades tècniques en les aeronaus i condicions meteorològiques adverses. Els problemes mecànics han estat responsables de vuit cancel·lacions, mentre que la meteorologia n’ha causat dues. Quant als desviaments, aquests s’han degut a la presència de neu a la pista (quatre casos), tempestes extremes (quatre), manca de visibilitat (dos) i ràfegues de vent que comprometien la seguretat de les operacions (quatre).

Malgrat aquestes incidències, les dades reflecteixen una millora respecte al 2023, quan es va cancel·lar el 5% de les operacions, es va desviar el 10% i un 5% més van patir altres disrupcions. Forné ha subratllat que “el 2024 ha estat un any atípic en termes meteorològics, segons l’AEMET i el gestor de l’aeroport”. A més, el volum d’operacions ha augmentat un 50% gràcies a la incorporació de la ruta amb Palma, mentre que les afectacions tècniques s’han reduït del 8,5% el 2023 al 2,5% el 2024.

Pel que fa a la gestió de les cancel·lacions, Air Nostrum ha justificat els incidents per problemes tècnics imprevistos en els avions assignats, coneguts com Aircraft on Ground (AOG), que han requerit manteniments inesperats. En aquests casos, la companyia no ha pogut trobar aeronaus alternatives en un temps raonable. Tot i aquests incidents, el Govern no ha mantingut reunions específiques amb l’aerolínia, però ha rebut les explicacions pertinents.

L’impacte econòmic d’aquestes incidències per al Govern d’Andorra és limitat, ja que el contracte de subvenció amb Air Nostrum estableix que la compensació de pèrdues operatives es calcula segons els vols efectivament operats. Dels 11.599 passatgers transportats el 2024, 242 han estat afectats per cancel·lacions i han tingut dret a compensacions segons el Reglament Europeu 261/2004. “Tots aquests costos són assumits per l’operador aeri i no pel Govern”, ha destacat Forné.

El secretari d’Estat ha recordat que el contracte amb Air Nostrum es renova anualment i que el Govern pot decidir no prorrogar-lo si el servei no compleix els estàndards requerits. “Si el servei deixa de ser beneficiós per als ciutadans i visitants d’Andorra, el Govern pot optar per no renovar-lo o rescindir-lo unilateralment si es detecten incompliments recurrents”, ha advertit.

Pel que fa a possibles millores, el Govern estudia la implementació d’operacions nocturnes quan l’aeroport disposi de l’abalisament necessari. Aquesta opció, però, està subjecta a l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) d’Espanya.