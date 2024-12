L’aeroport d’Andorra-la Seu registra un sorprenent 75% més de passatgers el 2023

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assistit avui a la reunió de la comissió mixta per a la gestió, l’explotació i la promoció de l’aeroport d’Andorra – la Seu d’Urgell. La trobada, que ha estat de caràcter ordinari, ha permès fer un balanç del funcionament de la infraestructura i analitzar les inversions impulsades. Així, totes dues parts han celebrat l’increment d’activitat que s’ha registrat aquest 2024 a l’aeroport, que repercuteix positivament al territori amb un augment de l’activitat econòmica. Així, s’ha fet saber que enguany s’han registrat un 75% més de passatgers respecte del 2023, el que també es tradueix amb un 18% més d’operacions i un 28% més de dies amb activació de l’aeroport amb vols comercials.

Més concretament, i pel que fa als vols comercials d’Air Nostrum que reben el suport econòmic del Govern en funció de l’ocupació, s’ha mencionat que el 2024 hi han volat 10.664 passatgers amb un total de 291 operacions. D’aquest total, el 93% dels vols han pogut fer la ruta amb normalitat, i només el 4% s’han hagut de desviar a causa de la meteorologia i el 3% a causa de la gestió interna de la companyia. Aquestes dades són força superiors a les registrades l’any passat quan el percentatge va vorejar el 81%. D’altra banda, quant al servei més enllà del comercial, la comissió també ha constatat que s’ha registrat un creixement de l’activitat d’aerotaxis i de l’activitat lligada als hangars, per la qual cosa l’aeroport continua treballant per impulsar la creació de 9 nous hangars (3 de 1.200 m2 i 6 de 600 m2) pels quals ja hi ha demanda i interès.

Durant la trobada també s’ha corroborat que el Govern, tal com ja ha informat la Generalitat de Catalunya, ha donat llum verda a la renovació automàtica del conveni per a la gestió compartida de l’aeroport juntament amb la Generalitat, propietària de la infraestructura. Aquesta entesa, que data del passat 2020, especifica que el Govern aportarà un màxim de 400.000 euros anuals per a cobrir, com a màxim, el 50% del dèficit d’operacions de l’aeroport. La delegació andorrana a la reunió s’ha completat amb la participació del director d’Energia i Transports, Carles Miquel. Per part catalana, hi ha pres part el director general d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, i el director de l’aeroport d’Andorra – la Seu d’Urgell, Òscar Madrid.