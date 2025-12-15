L’activitat empresarial manté un ritme sòlid el primer semestre del 2025 tot i la desacceleració del creixement

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha fet públiques aquest dilluns les conclusions de la 57a edició de l’enquesta de clima empresarial, corresponent al primer semestre del 2025, les quals reflecteixen una moderació del creixement econòmic respecte del 2024, però amb una activitat que es manté en nivells sòlids. Des de la Cambra assenyalen que “el creixement econòmic es modera, però continua sent sòlid en el primer semestre del 2025”, en un context internacional marcat per la incertesa i la feblesa de la zona euro.
Segons l’informe, durant la primera meitat de l’any el producte interior brut ha crescut un 2,2% interanual al segon trimestre, un ritme més contingut que les altes taxes del 2024, però superior a la mitjana del període 2018-2019. La CCIS destaca que aquesta evolució s’explica principalment pel vigor de la demanda interna, afavorida pel creixement demogràfic i la bona dinàmica del mercat de treball, el qual “s’ha consolidat com un dels pilars fonamentals del creixement econòmic dels últims anys”.
En aquest sentit, el turisme ha tornat a tenir un paper clau. La Cambra subratlla que “per primera vegada, el nombre de turistes que pernocten ha superat els dos milions en un primer semestre” i que les pernoctacions totals han assolit els 6,3 milions, el registre més elevat de la sèrie històrica. També destaquen un avanç en la desestacionalització, amb increments significatius durant els mesos de primavera, fet que, segons la CCIS, “demostra l’atractiu de la destinació durant tot l’any”.
Per sectors, la construcció ha estat novament el més expansiu, beneficiant-se de millors condicions de finançament i d’una demanda residencial molt dinàmica. Els serveis també han contribuït de manera rellevant al creixement, especialment les activitats financeres, immobiliàries, professionals, l’educació i la sanitat. En canvi, el comerç al detall manté una tònica d’estancament i uns registres de vendes més discrets, mentre que la indústria ha mostrat un comportament feble i ha perdut impuls durant el semestre.
Pel que fa a la valoració de la marxa dels negocis, segons el gràfic d’evolució inclòs a l’informe, el saldo global es manté en terreny positiu al primer semestre del 2025, tot i una moderació respecte als semestres anteriors. En aquest sentit, la Cambra assenyala que “les expectatives es mantenen optimistes, especialment en la construcció i els serveis, que continuaran liderant l’impuls de l’activitat econòmica”.
Malgrat la dinàmica favorable, els empresaris expressen preocupació pels factors que dificulten la millora de la marxa dels negocis. Segons el gràfic, l’encariment dels subministraments i materials continua sent el principal obstacle, seguit de l’augment dels costos d’explotació i de la manca de mà d’obra qualificada. Des de la CCIS adverteixen que “persisteixen diversos factors de desequilibri i tensió interns que podrien frenar el creixement econòmic”, com l’habitatge assequible, el cost de la vida o la pressió sobre les infraestructures i els serveis públics.
De cara als propers mesos, la Cambra preveu la continuïtat de l’etapa expansiva, tot i que amb una tendència a la desacceleració progressiva. En aquest sentit, defensen la necessitat de reforçar la productivitat i la competitivitat de l’economia i consideren que “cal prioritzar estratègies que reforcin la capacitat de creixement del país”, amb una aposta per la innovació, la diversificació i un model turístic més sostenible i orientat a la qualitat.