La venda de productes alimentaris a les grans superfícies comercials augmenta un 3,9% interanual al novembre

Les vendes de productes alimentaris a les grans superfícies comercials han augmentat un 3,9% interanual durant el mes de novembre del 2025, convertint-se en el principal motor del creixement del sector. Aquest increment ha impulsat el conjunt de les vendes, que han registrat una pujada global de l’1,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística.
En canvi, la venda de la resta de productes ha mostrat una evolució negativa, amb una davallada de l’1,5% en termes interanuals. Aquesta tendència s’ha reflectit encara amb més claredat quan s’analitzen les dades a preus constants, un cop eliminat l’efecte de l’augment dels preus. En volum real, l’índex general de vendes ha retrocedit un 0,9%, malgrat que l’alimentació ha mantingut un comportament positiu amb un increment de l’1,9%. Per contra, els productes no alimentaris han registrat una caiguda més acusada, del 4,1%.
En comparació amb el mes d’octubre, les vendes del novembre han experimentat un augment del 10,6%, una evolució que s’ha atribuït en part a factors estacionals propis del tram final de l’any, quan el consum acostuma a intensificar-se.
Pel que fa a l’ocupació, el sector també ha mostrat una evolució favorable. El nombre de persones ocupades a les grans superfícies comercials ha crescut un 0,5% respecte al novembre del 2024 i un 6,8% en relació amb el mes anterior. Les dones han representat el 63,8% del total del personal, mentre que el 91,6% dels treballadors han tingut contractes a jornada completa.