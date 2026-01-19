Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Productes alimentaris a una de les superfícies comercials del país. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Xifres del teixit comercial

La venda de productes alimentaris a les grans superfícies comercials augmenta un 3,9% interanual al novembre

L’augment de l’alimentació impulsa les vendes globals de les grans superfícies, tot i la davallada dels productes no alimentaris

Les vendes de productes alimentaris a les grans superfícies comercials han augmentat un 3,9% interanual durant el mes de novembre del 2025, convertint-se en el principal motor del creixement del sector. Aquest increment ha impulsat el conjunt de les vendes, que han registrat una pujada global de l’1,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística.

En canvi, la venda de la resta de productes ha mostrat una evolució negativa, amb una davallada de l’1,5% en termes interanuals. Aquesta tendència s’ha reflectit encara amb més claredat quan s’analitzen les dades a preus constants, un cop eliminat l’efecte de l’augment dels preus. En volum real, l’índex general de vendes ha retrocedit un 0,9%, malgrat que l’alimentació ha mantingut un comportament positiu amb un increment de l’1,9%. Per contra, els productes no alimentaris han registrat una caiguda més acusada, del 4,1%.

Al novembre del 2025, les vendes de les grans superfícies han crescut un 1,5% interanual, impulsades per l’augment del 3,9% dels productes alimentaris

En comparació amb el mes d’octubre, les vendes del novembre han experimentat un augment del 10,6%, una evolució que s’ha atribuït en part a factors estacionals propis del tram final de l’any, quan el consum acostuma a intensificar-se.

Pel que fa a l’ocupació, el sector també ha mostrat una evolució favorable. El nombre de persones ocupades a les grans superfícies comercials ha crescut un 0,5% respecte al novembre del 2024 i un 6,8% en relació amb el mes anterior. Les dones han representat el 63,8% del total del personal, mentre que el 91,6% dels treballadors han tingut contractes a jornada completa.

Comparteix
Notícies relacionades
El desembre del 2025 tanca amb 362.854 vehicles entrants al Principat, un 6,1% menys que l’any anterior
Torna la Festa del Comerç amb una nova edició per reconèixer el teixit comercial del país el 29 de gener
El salari mitjà arriba als 2.676,55 euros a l’octubre del 2025 i registra un augment interanual del 5,5%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El desembre del 2025 tanca amb 362.854 vehicles entrants al Principat, un 6,1% menys que l’any anterior
  • Economia
Torna la Festa del Comerç amb una nova edició per reconèixer el teixit comercial del país el 29 de gener
  • Economia, Entrevistes
El salari mitjà arriba als 2.676,55 euros a l’octubre del 2025 i registra un augment interanual del 5,5%
Publicitat
Entrevistes destacades
Marc Rossell
Ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu