La variació anual de l’IPC incrementa al mes de febrer i s’enfila fins al 3,1%, superant també la registrada al gener

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponen al febrer s’ha fixat en el 3,1%, una xifra que se situa per sobre de la variació registrada al gener (2,6%). Segons publica el Departament d’Estadística, els principals grups que han fet augmentar la inflació són els aliments i les begudes no alcohòliques, que pugen vuit dècimes (2,5%), pel comportament de preus del peix, la llet, el formatge, els ous i la carn; i pel grup de béns i serveis diversos, que creix un punt i tres dècimes (6,1%).
Pel que fa a la inflació subjacent −la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos−, durant el febrer se situa en el 3,7% (3,4% al gener), sis dècimes per sobre de l’IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar l’increment anual de l’índex de preus dels productes petroliers, que passa del -9,2% al -7,4%.
En relació amb els països de l’entorn, l’IPC d’Espanya al febrer s’enfila al 2,3%, el mateix percentatge registrat durant el gener, mentre que a França és del 0,9% després d’un augment del 0,3% al gener.