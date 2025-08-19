La UIFAND resol cinc expedients amb sanció el 2024 per un total de 916.000 euros i trasllada 28 casos a la Fiscalia

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) va obrir l’any 2024 sis expedients sancionadors, dels quals cinc es van resoldre amb multa i un encara es troba en fase d’instrucció. Segons la memòria anual presentada aquest dimarts, l’import global de les sancions va ascendir a 916.000 euros. Un dels expedients va resultar especialment rellevant, amb una sanció de 862.000 euros a un proveïdor de serveis a societats per incompliments molt greus i lleus vinculats al control intern i a les mesures de diligència deguda.
En cooperació nacional es van registrar 28 peticions, la mateixa xifra que l’any anterior i amb l’Autoritat Financera Andorrana com a principal sol·licitant. En l’àmbit internacional, la UIFAND va adreçar 31 peticions a homòlegs estrangers, davant les 11 de l’any anterior, fet que representa un increment del 35%. Les sol·licituds rebudes de fora van ser 27, per les 32 del 2023. En total, hi van intervenir 17 jurisdiccions receptores i 15 països sol·licitants. El temps mitjà de resposta es va reduir fins als 9,25 dies, una dada que l’agència considera “un indicador de l’eficiència del sistema intern”.
Durant el 2024 es van traslladar 28 expedients a la Fiscalia, un 20% menys que els 35 del 2023. D’aquests, 18 corresponen a casos oberts el mateix any, nou a dossiers del 2023 i un a un afer iniciat el 2022. Els expedients arxivats es van situar en 81, per sota dels 89 de l’any anterior, i la memòria destaca que no resta cap cas pendent d’anys precedents. L’import susceptible d’embargament judicial derivat dels casos tramesos va créixer fins als 12,9 milions d’euros, davant els 10,5 milions del 2023. El volum de persones investigades es va reduir de manera notable, passant de 533 el 2023 a 345 l’any passat, de les quals 189 eren físiques i 156 jurídiques.
En la presentació de la memòria, el cap de la UIFAND, Carles Fiñana, ha recordat que l’organisme ja treballa en la preparació de la sisena ronda d’avaluació del Moneyval, prevista per al 2026. Segons ha explicat, s’han posat en marxa anàlisis sobre recomanacions del GAFI vinculades a noves tecnologies, transparència de persones jurídiques i instruments internacionals. En aquest sentit, ha subratllar la necessitat de modificacions legals i de disposar d’estadístiques més fiables. “Aquest treball que lidera i coordina la Unitat d’Intel·ligència Financera necessàriament ha de venir acompanyat per la voluntat i el compromís unidireccional dels organismes públics de l’Administració”, ha afirmat.
La memòria del 2024 inclou igualment un balanç dels darrers 15 anys, amb dades que mostren l’evolució del sistema de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme. En aquest període, la UIFAND ha rebut 976 declaracions de sospita, ha tramitat 567 expedients a la Fiscalia i ha gestionat prop de 811 milions d’euros en imports potencialment embargables. “El període 2010-2024 reflecteix clarament no només l’evolució del marc legal, sinó també l’aplicació acurada i sistemàtica de la normativa”, ha conclòs Fiñana, qui ha destacat que Andorra es manté en posicions capdavanteres en els rànquings internacionals de prevenció del blanqueig.