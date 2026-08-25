La UIFAND investiga un 74% més de persones físiques durant l’any 2025 i trasllada 27 expedients a la Fiscalia

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) va rebre el 2025 un total de 46 declaracions d’operacions sospitoses, una xifra que es manté en nivells similars als de l’exercici anterior, quan se’n van registrar 48. Així es desprèn de la Memòria d’activitats de l’organisme corresponent al 2025, la qual també constata que les entitats bancàries continuen concentrant bona part d’aquestes comunicacions. En concret, 39 de les 46 declaracions van procedir dels bancs, tot i que la UIFAND destaca que es manté la pluralitat de subjectes obligats que recorren a la unitat per posar en coneixement operacions susceptibles de ser analitzades.
Quant a la cooperació amb organismes del país, la UIFAND va rebre 25 peticions de col·laboració al llarg de l’any passat, tres menys que les 28 comptabilitzades el 2024. L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va tornar a ser l’organisme que més va recórrer a la unitat, amb 19 sol·licituds, mentre que les sis restants van procedir del Govern. Una evolució diferent presenta la cooperació internacional, ja que les peticions rebudes des d’altres jurisdiccions van passar de 27 a 30, mentre que les formulades per la UIFAND a organismes homòlegs de l’exterior van disminuir de 31 a només vuit.
La UIFAND va rebre 30 peticions de cooperació procedents de l’exterior durant el 2025, mentre que les sol·licituds efectuades per la unitat van caure de 31 a només vuit
En total, durant el 2025 es van comptabilitzar 38 peticions de cooperació internacional entre les rebudes i les enviades. De les 30 procedents de l’exterior, 17 van correspondre a peticions d’informació i 13 a disseminacions espontànies, és a dir, comunicacions que es traslladen a una altra jurisdicció quan es considera que la informació pot resultar del seu interès. Per la seva banda, de les vuit sol·licituds efectuades per la UIFAND, set van ser peticions d’informació i una va correspondre a una disseminació espontània. La memòria també situa en set dies el temps mitjà de resposta de la unitat durant el 2025, per sota del registrat l’exercici anterior, una dada que l’organisme considera que evidencia l’efectivitat del seu sistema de cooperació i resposta.
Pel que fa als expedients traslladats a la Fiscalia, la UIFAND en va derivar 27 durant el 2025, davant dels 28 de l’any anterior. D’aquests, 10 corresponien a procediments iniciats durant el 2024 i els 17 restants havien començat el mateix 2025. En paral·lel, la xifra d’expedients arxivats va disminuir dels 81 registrats el 2024 als 65 de l’any passat, mentre que els que continuaven en curs d’investigació van augmentar de 20 a 26. Un dels increments més destacats de l’exercici es troba, precisament, en el nombre de persones físiques investigades. La UIFAND en va investigar 329, davant de les 189 de l’any anterior, fet que representa un augment de prop del 74%.