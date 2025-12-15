Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El conjunt dels serveis de telecomunicacions manté una evolució positiva interanual. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Estadística

La telefonia mòbil s’incrementa més d’un 6% al mes de novembre i s’enfila fins a superar els 133.000 abonats

El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mateix mes d'aquest 2025 se situa en 10,82 milions, equivalent a una disminució del 10,5%

Els abonaments per servei durant el mes de novembre s’han situat en 54.121 persones als serveis de telefonia fixa, 133.427 als de telefonia mòbil i 43.779 a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual positiva de l’1,8% respecte al mes de novembre de l’any anterior en telefonia fixa i una del 6,5% en telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet de banda ampla, també s’ha registrat un creixement del 2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. En aquest sentit, cal destacar l’augment de l’abonament en telefonia mòbil, particularment en la modalitat de prepagament.

Quant als abonats a Internet de banda ampla, també s’ha registrat un creixement del 2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior

Quant al tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el novembre d’enguany, aquest se situa en 10,82 milions, equivalent a una disminució del 10,5% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,32 milions de minuts (el 76,9% del total i equivalent a una variació negativa del 2,6% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 2,50 milions de minuts (el 23,1% del total i equivalent a una caiguda del 29,4% envers l’any anterior).

Comparteix
Notícies relacionades
L’augment dels lloguers, els carburants i alguns aliments eleva la inflació fins al 2,8% durant el mes de novembre
El Servei d’Ocupació registra menys persones en recerca de feina i un augment del 5,4% d’ofertes laborals
La Cambra de Comerç preveu celebrar la pròxima trobada amb el sector al Principat la primavera vinent

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
L’augment dels lloguers, els carburants i alguns aliments eleva la inflació fins al 2,8% durant el mes de novembre
  • Economia
El Servei d’Ocupació registra menys persones en recerca de feina i un augment del 5,4% d’ofertes laborals
  • Economia
La Cambra de Comerç preveu celebrar la pròxima trobada amb el sector al Principat la primavera vinent
Publicitat
Entrevistes destacades
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
Judith Casal
Expresidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu