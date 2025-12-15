La telefonia mòbil s’incrementa més d’un 6% al mes de novembre i s’enfila fins a superar els 133.000 abonats

Els abonaments per servei durant el mes de novembre s’han situat en 54.121 persones als serveis de telefonia fixa, 133.427 als de telefonia mòbil i 43.779 a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual positiva de l’1,8% respecte al mes de novembre de l’any anterior en telefonia fixa i una del 6,5% en telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet de banda ampla, també s’ha registrat un creixement del 2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior. En aquest sentit, cal destacar l’augment de l’abonament en telefonia mòbil, particularment en la modalitat de prepagament.
Quant al tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el novembre d’enguany, aquest se situa en 10,82 milions, equivalent a una disminució del 10,5% respecte al mes de novembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 8,32 milions de minuts (el 76,9% del total i equivalent a una variació negativa del 2,6% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 2,50 milions de minuts (el 23,1% del total i equivalent a una caiguda del 29,4% envers l’any anterior).