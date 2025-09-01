Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La població assalariada arriba a 43.420 persones i la taxa d’inactivitat puja al 17,5%, amb un descens notable en l’ocupació dels joves. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Dades d'Estadística

La taxa d’ocupació cau a l’81,7% en el segon trimestre del 2025 mentre l’atur es manté en mínims històrics del 0,9%

La població assalariada arriba a 43.420 persones i la taxa d’inactivitat augmenta fins al 17,5%, amb un descens notable en l’ocupació dels joves

Un total de 52.620 persones, l’equivalent al 81,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, formen part de la taxa d’ocupació estimada en el segon trimestre del 2025. Aquesta ràtio representa un descens d’1,3 punts respecte a l’any anterior i de 0,1 punts en comparació amb el primer trimestre.

Per sexes, la taxa d’ocupació disminueix 0,4 punts en els homes i 2,5 punts en les dones en termes anuals. Per franges d’edat, destaca el comportament dels joves de 15 a 24 anys, amb una caiguda de 5,8 punts en comparació amb el 2024 i de 0,1 punts respecte al trimestre anterior. La població assalariada estimada se situa en 43.420 persones, el 82,5% del total d’ocupats d’entre 15 i 64 anys. Aquesta xifra suposa un increment de 0,9 punts en termes anuals i un descens de 0,3 punts en relació amb el primer trimestre.

La taxa d’atur continua en mínims històrics, situada en el 0,9% de la població activa, amb un total de 518 persones entre 15 i 74 anys. Això representa una reducció de 0,5 punts anuals i una estabilitat trimestral. Per sexes, la taxa masculina cau un punt en termes anuals però puja 0,5 punts respecte al trimestre anterior, mentre que la femenina creix 0,2 punts anuals i baixa 0,4 punts trimestralment.

Pel que fa a la taxa d’inactivitat, aquesta s’ha situat en el 17,5% (11.288 persones) entre els 15 i els 64 anys, amb un augment d’1,8 punts anuals i 0,1 punts trimestrals. En els homes creix 1,3 punts en un any però baixa 0,4 en el darrer trimestre, mentre que en les dones augmenta 2,3 punts anuals i 0,7 trimestrals.

En comparació amb les economies veïnes, la taxa d’atur d’Andorra és la més baixa. Al segon trimestre, el Principat registra un 0,9%, davant del 10,3% d’Espanya, el 6,6% de França i el 5,8% de la Unió Europea (UE-27). Totes les economies presenten evolucions anuals favorables: Espanya redueix un punt, Andorra i França 0,4 punts cadascuna i la UE-27 0,1 punts. En termes trimestrals, Andorra es manté estable, mentre que Espanya cau 1,1 punts, França 0,9 i la mitjana de la UE 0,4 punts.

Comparteix
Notícies relacionades
La caiguda dels preus en vestit i calçat frena l’alça de la inflació i manté l’IPC estable al 2,2% durant el mes d’agost
La producció d’energia al territori s’enfonsa un 11% durant el mes de juliol mentre les importacions pugen un 2%
La UIFAND resol cinc expedients amb sanció el 2024 per un total de 916.000 euros i trasllada 28 casos a la Fiscalia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
La caiguda dels preus en vestit i calçat frena l’alça de la inflació i manté l’IPC estable al 2,2% durant el mes d’agost
  • Economia
La producció d’energia al territori s’enfonsa un 11% durant el mes de juliol mentre les importacions pugen un 2%
  • Economia
La UIFAND resol cinc expedients amb sanció el 2024 per un total de 916.000 euros i trasllada 28 casos a la Fiscalia
Publicitat
Entrevistes destacades
Xavier Surana
President de Somveïns
Judith Casal
Presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata
Carine Montaner
Presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu