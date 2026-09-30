Andorra capta 500 milions als mercats per refinançar el deute que venç el 2027 amb una prima de risc més baixa

Govern ha completat una nova emissió de deute públic sostenible per valor de 500 milions d’euros, una operació amb la qual s’avança al venciment, el febrer del 2027, dels 500 milions que Andorra havia emès l’any 2022. D’aquesta manera, l’ens torna als mercats internacionals abans que arribi aquesta data i obté els recursos necessaris per refinançar el deute que haurà de retornar l’any vinent. La nova emissió té un termini de tres anys i un cupó del 3,87% (l’interès anual que Andorra pagarà als inversors que han adquirit el deute).
Tot i aquest escenari, un dels elements que destaca l’Executiu és la reducció de la prima de risc associada a l’emissió, entesa com el diferencial que Andorra ha de pagar respecte dels tipus que es prenen com a referència als mercats. Aquest diferencial se situa ara en 32 punts bàsics, després d’haver estat de 115 punts el 2021 i de 71 el 2022. A més, la demanda dels inversors també ha superat àmpliament els 500 milions que Govern volia captar, ja que les peticions han arribat als 1.292 milions, 2,58 vegades l’import finalment emès. L’operació ha comptat amb 57 inversors procedents de 16 països, com la Comissió Europea i el Banc Europeu d’Inversions.
Cal destacar que l’evolució de les condicions de finançament també es reflecteix en la comparació amb Espanya. El 2021 Andorra pagava un diferencial de 82,6 punts respecte del deute espanyol, mentre que el 2022 era de 66,9 punts i en aquesta nova emissió ha baixat fins als 44 punts. Respecte de França, el diferencial se situa en 14 punts, davant dels 105,5 del 2022. A més, Govern també posa l’accent en la reducció del pes del deute públic sobre el conjunt de l’economia andorrana, ja que, mentre que el 2021 l’endeutament representava el 46,3% del PIB, la previsió és que a finals d’aquest 2026 se situï al voltant del 28%.