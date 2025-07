Canvis en la normativa

La producció de tabac cau un 10,6% el 2024 i consolida la tendència descendent iniciada fa quatre anys

La recollida baixa fins als 109.038 quilos, amb fortes caigudes a Encamp i Sant Julià, mentre el sector es veu afectat per la reducció de superfície

La producció de tabac al país ha registrat una nova davallada durant el 2024. Segons dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística, al llarg de l’any s’han recollit un total de 109.038 quilograms, xifra que representa un descens del 10,6% –equivalent a 12.871 quilograms– en relació amb l’exercici anterior, quan es van assolir els 121.909 quilograms.

La disminució de la producció s’ha constatat a la majoria de parròquies, amb l’excepció d’Ordino i Canillo, on s’han registrat lleugers increments, inferiors a l’1% entre totes dues. Les caigudes més significatives s’han concentrat a Encamp, amb un descens del 45,1%; Sant Julià de Lòria, amb un 28,6%, i Andorra la Vella, amb un 16,4%. En termes absoluts, la reducció registrada a Encamp (6.675 quilograms) concentra el 51,9% de la davallada total del país respecte al 2023.

El retrocés confirma la tendència a la baixa iniciada ara fa diversos exercicis, marcada per la reducció progressiva de les superfícies conreades, l’envelliment del sector agrícola i les dificultats per garantir la rendibilitat de l’activitat. A tot això, s’hi afegeixen factors estructurals com l’enduriment del marc normatiu sanitari i fiscal vinculat als productes del tabac, així com l’adaptació del sector agrícola a models de producció menys intensius i més sostenibles.

En perspectiva històrica, la producció de tabac s’havia mantingut en valors relativament estables al llarg de les darreres dues dècades, amb xifres similars a les registrades durant els anys 70 i 80. Aquesta estabilitat es va trencar de manera abrupta a partir del 2020, amb una de les caigudes més acusades de la sèrie històrica. Des d’aleshores, la producció s’ha mantingut per sota dels volums tradicionals, sense que s’hagin detectat indicis de recuperació a curt termini.

Pel que fa a la distribució territorial, Sant Julià de Lòria continua liderant el sector, amb una aportació del 36,3% del total produït el 2024. La segueix la Massana, amb un 19,6%. La resta de parròquies mantenen un pes relatiu menor, confirmant la concentració territorial com un dels trets estructurals del sector tabaquer nacional.