La millora en el pla de pensions i l’ajut en habitatge, al focus dels principals reptes econòmics

Amb tres reptes a l’horitzó és com Andorra es prepara per encetar un 2025 del qual presenta una economia certament enfortida gràcies a uns estalvis ben assolits, com bé ha recalcat avui el titular de Finances, Ramon Lladós, durant la presentació de les conclusions de l’informe pertinent a l’activitat d’Andorra en 2024 del Fons Monetari Internacional (FMI) i traslladat així pel cap de Missió de l’organisme financer, Rodolphe Blavy. Aquests desafiaments contemplen, d’una banda, la sostenibilitat i millora a llarg termini del pla de les pensions causat per un ràpid embelliment que està patint la societat andorrana i de la qual cal dotar amb antelació.

“A curt termini, l’economia mostra signes de fortalesa i es troba en bon estat, fins i tot per damunt de les seves expectatives. La bona posició fiscal ve determinada per unes polítiques ben aplicades després de la crisi de la Covid, a més d’un important suport econòmic pel sector serveis. Tanmateix, ens preocupa més el seu estat a mitjà i llarg termini, atès que la seva resiliència dependrà essencialment d’una adaptació a la càrrega creixent que suposa el cost de la vida per aquest embelliment i d’una millor dinamització dels negocis”, ha proferit sobre el dibuix global el directiu visitant de l’FMI pel Principat, amb tres anys d’estudi concret al territori pirenaic.

La reunió mantinguda avui entre el Govern, encapçalada pel ministre de Finances, Ramon Lladós, amb el cap de Missió del Fons Monetari Internacional, Rodolphe Blavy.

El segon gran repte econòmic el concep un apartat tant delicat com rellevant com és l’habitatge, “per destensar i millorar la situació del mercat immobiliari” que com bé es coneix, ve arrossegada per una tendència europea que afecta no només els Pirineus sinó a tot el continent. Així, Blavy ha desprès que el mercat de l’habitatge “s’hauria d’acompanyar amb un major nombre d’incentius bancaris que permetrien, altrament, dinamitzar el sector dels negocis”.

Un problema que s’ha identificat des del Fons Monetari en comprovar que “el nombre de demandants domiciliaris és al país un 60% més elevat que el de llogaters”, fet que altera la situació mercantil. Val a dir que l’entitat financera ha valorat positivament la iniciativa del Govern per la compra i rehabilitació d’immobles destinats a la creació d’un parc públic d’habitatge a preu assequible.

– Pendent d’ampliació –