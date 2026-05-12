La meitat dels assalariats van cobrar menys de 2.165 euros al febrer malgrat la pujada, segons les dades d’Estadística

La meitat dels assalariats del país van percebre un salari inferior a 2.165,76 euros durant el febrer del 2026, mentre que l’altra meitat va cobrar per sobre d’aquesta quantitat. Així ho reflecteixen les dades del salari medià publicades pel departament d’Estadística, les quals situen aquest indicador en 2.165,76 euros, un 5,8% més respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat entre gener i febrer del 2026, la mitjana del salari medià s’ha situat en 2.180,21 euros, fet que representa un increment del 5,4% en comparació amb el mateix període del 2025. Si es tenen en compte les dades acumulades dels darrers dotze mesos, el salari medià és de 2.154,58 euros, amb una variació positiva del 4,8%.
D’altra banda, el salari mitjà total declarat a la CASS durant el mes de febrer del 2026 ha estat de 2.724,35 euros, un 6,3% superior al registrat el mateix mes de l’any anterior. En l’acumulat de gener i febrer, el salari mitjà s’ha situat en 2.706,74 euros, amb un augment del 5,1%.
Les dades del departament d’Estadística també indiquen que el nombre total de persones assalariades durant el febrer va ser de 48.936, un 1,6% més respecte al mateix període del 2025, quan n’hi havia 48.144. Paral·lelament, la massa salarial total va arribar als 133,32 milions d’euros, amb un increment del 8% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior.