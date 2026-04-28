La Junta d’Accionistes de MoraBanc aprova els comptes del 2025, el qual es tanca amb un benefici de 62,5 milions

La Junta General d’Accionistes de MoraBanc s’ha celebrat avui a l’Auditori de l’entitat i en la qual s’han aprovat tots els acords sotmesos a votació. En detall, s’han aprovat els comptes anuals corresponents al 2025, un exercici en què l’entitat ha continuat mostrant una evolució positiva amb un benefici de 62,5 milions d’euros, un 8% superior al de l’any anterior.
Així, el grup ha assolit una nova fita en recursos gestionats, els quals han arribat als 20.141 milions d’euros, xifra rècord, amb una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 14,86%. La ràtio de solvència (CET1 fully loaded) s’ha situat en el 20,52%, el més alt d’Andorra, mentre que la ràtio de liquiditat (LCR) ha tancat l’any en el 298,76%. Pel que fa a l’activitat creditícia, la inversió ha crescut un 14%, fins als 1.726 milions d’euros, mantenint una evolució favorable de la qualitat del risc, amb una ràtio de morositat que s’ha reduït fins al 2,08%.
El president de l’ens, Joan María Nin, ha valorat que la proposta bancària de MoraBanc és diferencial, “i això ens ha permès encadenar 10 anys consecutius de creixement en benefici”. “Som més grans i més forts per afrontar reptes tan il·lusionants com la creació del banc a Espanya”, ha afegit.