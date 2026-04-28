Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Un instant de la Junta General d'Accionistes. | MoraBanc
El Periòdic d'Andorra
Balanç anual

La Junta d’Accionistes de MoraBanc aprova els comptes del 2025, el qual es tanca amb un benefici de 62,5 milions

El grup assoleix una nova fita en recursos gestionats, els quals arriben als 20.141 milions, amb una rendibilitat sobre fons propis del 14,86%

La Junta General d’Accionistes de MoraBanc s’ha celebrat avui a l’Auditori de l’entitat i en la qual s’han aprovat tots els acords sotmesos a votació. En detall, s’han aprovat els comptes anuals corresponents al 2025, un exercici en què l’entitat ha continuat mostrant una evolució positiva amb un benefici de 62,5 milions d’euros, un 8% superior al de l’any anterior.

Així, el grup ha assolit una nova fita en recursos gestionats, els quals han arribat als 20.141 milions d’euros, xifra rècord, amb una rendibilitat sobre fons propis (ROE) del 14,86%. La ràtio de solvència (CET1 fully loaded) s’ha situat en el 20,52%, el més alt d’Andorra, mentre que la ràtio de liquiditat (LCR) ha tancat l’any en el 298,76%. Pel que fa a l’activitat creditícia, la inversió ha crescut un 14%, fins als 1.726 milions d’euros, mantenint una evolució favorable de la qualitat del risc, amb una ràtio de morositat que s’ha reduït fins al 2,08%.

El president de l’ens, Joan María Nin, ha valorat que la proposta bancària de MoraBanc és diferencial, “i això ens ha permès encadenar 10 anys consecutius de creixement en benefici”. “Som més grans i més forts per afrontar reptes tan il·lusionants com la creació del banc a Espanya”, ha afegit.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El Consell Econòmic i Social avala una quota general de 800 permisos de treball, un 11% inferior a la del 2025
  • Economia
Andbank vol formar entre 600 i 1.000 persones l’any en educació financera, aspecte en el qual ja ha fet 47 sessions
  • Economia
El primer trimestre del 2026 deixa 23 establiments menys amb una caiguda del ritme de creació empresarial
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu