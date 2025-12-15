La inflació repunta una dècima al mes de novembre i se situa en el 2,8%, mentre la subjacent es manté en el 3,1%

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del país s’ha situat al 2,8% el novembre d’enguany, una dècima més que a l’octubre, segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. La inflació subjacent, la qual exclou els productes energètics i els frescos, es manté en el 3,1%, tres dècimes per sobre de l’índex general.
En termes mensuals, l’IPC ha registrat un increment del 0,3%, principalment pel comportament dels grups d’habitatge i transport. En el primer cas, l’augment del preu dels lloguers ha fet pujar el grup d’Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles fins al 5,2% interanual, mentre que el transport ha crescut fins a l’1,2%, empès per l’encariment dels carburants i lubricants.
També han contribuït a l’alça de la inflació els aliments i begudes no alcohòliques, els quals han augmentat quatre dècimes fins a l’1,9%, sobretot per l’encariment de la llet, el formatge, els ous i la fruita. En canvi, el grup de béns i serveis diversos ha ajudat a moderar la inflació, amb una reducció de cinc dècimes, fins al 4,5%, a causa de la baixada dels preus d’alguns efectes personals.
Pel que fa als grups especials, els productes petroliers continuen en terreny negatiu (-1,9%), tot i que milloren respecte del mes anterior, mentre que l’energia en conjunt registra una variació anual del -0,9%. Els productes frescos, per la seva banda, presenten una variació positiva del 2,4%.
En la comparació amb els països veïns, Andorra se situa lleugerament per sota d’Espanya, que al novembre registra una inflació del 3,0%, i clarament per sobre de França, que es manté en el 0,9% interanual. Des de l’inici de l’any, l’IPC acumulat al Principat és del 2,7%, confirmant una tendència de moderació relativa però amb pressions persistents en l’àmbit de l’habitatge i la mobilitat.