La fi de les rebaixes de roba i calçat fa augmentar la inflació fins al 2,8% al setembre, sis dècimes més que a l’agost

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat un 2,8% interanual el setembre, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un increment de sis dècimes respecte a l’agost, quan la inflació es va situar al 2,2%. La variació mensual ha sigut positiva en un 1,3%, un creixement atribuït principalment a la fi de les rebaixes de la roba i el calçat, que ha registrat una pujada del 20,5% mensual i ha aportat més d’un punt percentual a la inflació global. També hi ha contribuït l’habitatge i les despeses derivades, com aigua, gas, electricitat i altres combustibles, amb un creixement del 0,5%.
Per contra, el grup Transport ha reduït els preus un 0,4% respecte a l’agost, a causa de la baixada dels béns i serveis relacionats amb els vehicles. Pel que fa a la inflació subjacent —que exclou els productes energètics i frescos—, aquesta ha arribat al +3,0%, situant-se dues dècimes per sobre de la taxa general. D’altra banda, els productes petroliers continuen mostrant una variació negativa, tot i que menys intensa que en mesos anteriors (del -5,7% al -1,9%).
En termes de comparació internacional, la inflació andorrana se situa lleugerament per sota de la d’Espanya, on l’IPC avançat del setembre és del +2,9%, i per sobre de França, amb un +1,2%, segons les dades provisionals dels estats veïns. L’IPC acumulat del Principat des de principi d’any és del +2,2%, i l’índex general se situa en 119,41 punts.