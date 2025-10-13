Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una botiga de calçat. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

La fi de les rebaixes de roba i calçat fa augmentar la inflació fins al 2,8% al setembre, sis dècimes més que a l’agost

Segons Estadística, l’encariment del vestit i el calçat, amb una pujada mensual del 20,5%, és el principal factor de l’increment de l’IPC acumulat

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat un 2,8% interanual el setembre, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un increment de sis dècimes respecte a l’agost, quan la inflació es va situar al 2,2%. La variació mensual ha sigut positiva en un 1,3%, un creixement atribuït principalment a la fi de les rebaixes de la roba i el calçat, que ha registrat una pujada del 20,5% mensual i ha aportat més d’un punt percentual a la inflació global. També hi ha contribuït l’habitatge i les despeses derivades, com aigua, gas, electricitat i altres combustibles, amb un creixement del 0,5%.

Per contra, el grup Transport ha reduït els preus un 0,4% respecte a l’agost, a causa de la baixada dels béns i serveis relacionats amb els vehicles. Pel que fa a la inflació subjacent —que exclou els productes energètics i frescos—, aquesta ha arribat al +3,0%, situant-se dues dècimes per sobre de la taxa general. D’altra banda, els productes petroliers continuen mostrant una variació negativa, tot i que menys intensa que en mesos anteriors (del -5,7% al -1,9%).

En termes de comparació internacional, la inflació andorrana se situa lleugerament per sota de la d’Espanya, on l’IPC avançat del setembre és del +2,9%, i per sobre de França, amb un +1,2%, segons les dades provisionals dels estats veïns. L’IPC acumulat del Principat des de principi d’any és del +2,2%, i l’índex general se situa en 119,41 punts.

Comparteix
Notícies relacionades
El preu dels carburants cau de manera generalitzada: la gasolina baixa un 3,5% en comparació el setembre del 2024
El Fons de Jubilació tanca el setembre amb un màxim històric de 1.917 milions i una rendibilitat acumulada del 4%
L’obra nova creix un 285% impulsada per locals i edificis plurifamiliars, tot i la caiguda de les llicències de construcció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El preu dels carburants cau de manera generalitzada: la gasolina baixa un 3,5% en comparació el setembre del 2024
  • Economia
El Fons de Jubilació tanca el setembre amb un màxim històric de 1.917 milions i una rendibilitat acumulada del 4%
  • Economia
L’obra nova creix un 285% impulsada per locals i edificis plurifamiliars, tot i la caiguda de les llicències de construcció
Publicitat
Entrevistes destacades
Judith Casal
Expresidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata
Josep Lluís Martí
Professor titular de filosofia del dret i política de la Universitat Pompeu Fabra
Xavier Surana
President de Somveïns
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu