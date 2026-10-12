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  • La inflació es modera fins al 4,5% al setembre per l'evolució del vestit i el calçat. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Economia
Estadística

La inflació es modera fins al 4,5% al setembre per l’evolució del vestit i el calçat, tot i l’encariment del transport

La inflació subjacent baixa del 3,7% al 2,7%, mentre que l'encariment actual dels aliments contribueix a mantenir la pressió sobre els preus

La inflació a Andorra es modera durant el mes de setembre i se situa en el 4,5%, tres dècimes per sota del 4,8% registrat a l’agost. Segons les dades de l’Índex de Preus de Consum (IPC), la inflació subjacent també experimenta una davallada, en aquest cas d’un punt percentual, passant del 3,7% del mes anterior al 2,7%.

La disminució de la taxa interanual s’explica principalment per l’evolució dels preus del vestit i el calçat, els quals registren un increment inferior al del mateix mes de l’any passat. En menor mesura, també hi contribueix la baixada dels preus del grup de salut. En sentit contrari, el transport és un dels principals grups que contribueixen a l’augment de la inflació, seguit dels aliments i les begudes no alcohòliques.

Pel que fa als països de l’entorn, les dades provisionals situen la inflació d’Espanya en el 4,9% durant el setembre; en el cas de França, l’IPC se situa en el 3%

Malgrat la moderació de la taxa interanual, els preus han augmentat un 1% respecte de l’agost. Aquest increment mensual respon principalment a l’encariment del vestit i el calçat coincidint amb la finalització del període de rebaixes. També hi contribueixen els augments registrats en el transport i en els aliments i les begudes no alcohòliques.

Pel que fa als països de l’entorn, les dades provisionals situen la inflació d’Espanya en el 4,9% durant el setembre, sis dècimes per sobre del 4,3% registrat a l’agost. En el cas de França, l’IPC se situa en el 3%, també sis dècimes per damunt del mes anterior, quan es trobava en el 2,4%. En tots dos casos, les xifres resten pendents de confirmació.

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