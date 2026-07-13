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El Periòdic d'Andorra
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Evolució dels preus

La inflació es modera al 4,2% al juny després de l’abaratiment del transport i els subministraments de la llar

Pel que fa als països de l'entorn, l'IPC avançat d'Espanya es manté estable en el 3,2%, mentre que a França la inflació es redueix fins a l'1,8%

La inflació continua moderant-se a Andorra. L’Índex de Preus de Consum (IPC) corresponent al mes de juny s’ha situat en el 4,2% en termes anuals, set dècimes per sota del registre del maig, quan es va enfilar fins al 4,9%. Paral·lelament, la inflació subjacent, aquella exclou els productes més volàtils, també ha disminuït una dècima i se situa en el 3,2%. Val a dir que, pel que fa als països veïns, l’IPC avançat d’Espanya es manté en el 3,2%, mentre que a França es redueix fins a l’1,8%, sis dècimes menys que el mes anterior, quan es va situar en el 2,4%.

Així, i sempre segons les dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística, aquest descens de la inflació respon principalment a la moderació dels preus en els grups de transport, aliments i begudes no alcohòliques i habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles. En sentit contrari, el grup de vestit i calçat ha registrat un increment dels preus, tot i que amb un impacte més reduït sobre l’índex general.

En termes mensuals, l’IPC també ha experimentat una evolució negativa, amb una variació del -0,5% respecte al maig. Aquesta disminució s’explica, principalment, pel descens dels preus del transport, els aliments i begudes no alcohòliques i el vestit i calçat, mentre que el grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles ha evolucionat en sentit contrari.

L’IPC repunta fins al 4,9% al maig per l’encariment del transport i es manté per sobre dels nivells d’Espanya i França

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