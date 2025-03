Estadística

La inflació es modera al febrer i cau al 2,3% per la baixada del transport i l’habitatge

L’IPC disminueix quatre dècimes respecte al gener, impulsat principalment per l'encariment dels preus dels carburants i el lloguer

L’Índex de Preus de Consum (IPC) va registrar una variació anual del 2,3% al febrer, situant-se per sota del 2,7% de gener, segons dades publicades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Els principals grups que han contribuït a aquesta disminució de la inflació són el transport, l’habitatge i el vestit i calçat.

En concret, el sector del transport ha registrat una caiguda de nou dècimes, situant-se en el 0,7%, a causa de la reducció del preu dels carburants i lubricants. L’habitatge, l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles han experimentat un descens de tres dècimes, fins al 3,3%, per un creixement més moderat dels preus del lloguer. Finalment, el grup de vestit i calçat ha caigut un punt percentual, situant-se en el 3,4%, per la davallada dels preus de la roba.

Per contra, l’alimentació i les begudes no alcohòliques han estat el principal factor d’increment de la inflació, amb un augment d’una dècima, fins al 2,2%, impulsat sobretot per l’encariment dels llegums i les verdures.

Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els productes energètics i els aliments frescos, aquesta es va situar en el 2,7% al febrer, quatre dècimes per sobre de la inflació general. D’altra banda, la variació anual dels preus dels productes petroliers ha experimentat una caiguda significativa, passant del -0,9% al -3,6%.

En l’àmbit internacional, l’IPC d’Espanya es va situar en el 3% al febrer, una dècima més que al gener. Aquest augment s’explica principalment per l’encariment dels preus de l’electricitat dins el grup de l’habitatge, en contrast amb el descens registrat en el mateix període de l’any anterior. En canvi, el sector del transport va tenir un efecte moderador sobre la inflació, a causa de la caiguda dels preus dels carburants i lubricants, que han pujat menys que al febrer de l’any passat.

A França, la inflació es va situar en el 0,8% al febrer, nou dècimes menys que el mes anterior. Aquesta desacceleració es deu principalment al fort descens dels preus de l’energia i a la moderació dels preus dels serveis, els productes manufacturats i el tabac. No obstant això, els aliments han registrat un lleuger increment, ja que han pujat més que en el mateix mes de l’any passat.