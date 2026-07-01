La inflació baixa fins al 4,2% al juny impulsada pel descens dels preus del transport, els aliments i l’habitatge

La inflació continua moderant-se a Andorra. Segons el càlcul avançat de l’Índex de Preus al Consum (IPC) publicat aquest dimecres pel departament d’Estadística, els preus van augmentar un 4,2% interanual durant el mes de juny, una xifra que, si es confirma amb les dades definitives, suposarà una reducció de set dècimes respecte al 4,9% registrat al maig.
La desacceleració de l’IPC s’explica, principalment, pel comportament dels grups de transport, aliments i begudes no alcohòliques i habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, els quals han contribuït a contenir l’evolució dels preus. En termes mensuals, els preus van disminuir un 0,5% durant el juny, mentre que en el mateix mes de l’any passat havien augmentat un 0,2%. El principal descens correspon al grup del transport, amb una caiguda del 2,1%, seguit dels aliments i les begudes no alcohòliques, que es van reduir un 0,5%.
Malgrat aquesta moderació, l’IPC avançat d’Andorra continua situant-se per sobre del dels països veïns. A Espanya, la inflació avançada del juny se situa en el 3,2%, mantenint-se estable respecte al maig, mentre que a França baixa fins a l’1,8%, sis dècimes menys que el mes anterior. Tanmateix, Estadística recorda que aquest indicador és una estimació elaborada amb prop del 98% dels preus corresponents al mes de juny i que la dada definitiva es publicarà un cop es disposi de tota la informació necessària.