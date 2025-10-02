Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, pel comportament dels preus dels grups de vestit i calçat i transport. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

La inflació avançada del setembre creix i se situa en el 2,8%, impulsada pels grups de vestit, el calçat i el transport

La taxa interanual estimada supera la registrada a l’agost i a la del setembre de 2024, i queda per sobre del 2,9% d’Espanya i de l’1,2% de França

La variació interanual estimada de l’IPC per al mes de setembre s’ha fixat en el 2,8%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Tal com publica el Departament d’Estadística, aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria sis dècimes respecte de l’IPC registrat a l’agost (2,2%). Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, pel comportament dels preus dels grups de vestit i calçat i transport i, en menor mesura, pel grup d’habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles.

Si es compara amb períodes anteriors, l‘IPC del setembre del 2024 estava en nivells inferiors, situant-se en l’1,7%, mentre que si es compara amb el setembre del 2023, la xifra ascendia fins al 6,1%. Pel que fa als països de l’entorn, l’IPC avançat d’Espanya al setembre s’ha situat en el 2,9%. En cas de confirmar-se, augmentaria dues dècimes respecte de la variació registrada a l’agost. Quant a França, l’IPC avançat al setembre s’ha fixat en l’1,2%, una xifra que, en cas de confirmar-se, augmentaria tres dècimes respecte del mes passat.

