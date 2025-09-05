La Duana adverteix d’una caiguda dels ingressos a l’agost i manté la tendència a la baixa en el conjunt de l’any

La Duana ha tancat el mes d’agost amb uns ingressos de més de 17,9 milions d’euros, una xifra que se situa un 21% per sota de la registrada durant el mateix mes de l’any passat, quan es va enfilar fins als 22,7 milions. Així mateix, i segons es desprèn del balanç mensual, des d’inicis d’any els ingressos acumulats se situen prop dels 148,8 milions, un 19,2% menys si es compara amb els registres dels primers set mesos del 2024.
Entrant al detall, els ingressos per tabac presenten durant el mes de juliol una caiguda del 35,2%. De fet, el mes s’ha tancat amb 7,7 milions d’euros, una xifra notablement inferior a la registrada durant el mateix mes de l’any anterior, quan va ser d’11,9 milions. Pel que fa a la importació de begudes, els ingressos se situen en 702.253 euros al llarg d’aquest darrer mes, un 13,8% menys que ara fa un any.
En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 5 milions d’euros, un 6,4% menys en relació amb els 5,3 milions registrats el juliol del 2024, i els ingressos per taxes d’importacions d’altres mercaderies han arribat als 4,5 milions. En aquest cas, la tendència també és a la baixa, ja que la xifra se situa un 2,4% per sota de l’agost del 2024, quan els ingressos es van enfilar fins als 4,6 milions.