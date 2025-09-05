Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La Duana alerta d’una caiguda dels ingressos a l’agost i confirma la tendència a la baixa en el conjunt de l’any. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Estadística

La Duana adverteix d’una caiguda dels ingressos a l’agost i manté la tendència a la baixa en el conjunt de l’any

El tabac encapçala la davallada amb un retrocés del 35% respecte al 2024, seguit per les begudes, els combustibles i la resta de mercaderies

La Duana ha tancat el mes d’agost amb uns ingressos de més de 17,9 milions d’euros, una xifra que se situa un 21% per sota de la registrada durant el mateix mes de l’any passat, quan es va enfilar fins als 22,7 milions. Així mateix, i segons es desprèn del balanç mensual, des d’inicis d’any els ingressos acumulats se situen prop dels 148,8 milions, un 19,2% menys si es compara amb els registres dels primers set mesos del 2024.

Entrant al detall, els ingressos per tabac presenten durant el mes de juliol una caiguda del 35,2%. De fet, el mes s’ha tancat amb 7,7 milions d’euros, una xifra notablement inferior a la registrada durant el mateix mes de l’any anterior, quan va ser d’11,9 milions. Pel que fa a la importació de begudes, els ingressos se situen en 702.253 euros al llarg d’aquest darrer mes, un 13,8% menys que ara fa un any.

En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, els ingressos han ascendit fins als 5 milions d’euros, un 6,4% menys en relació amb els 5,3 milions registrats el juliol del 2024, i els ingressos per taxes d’importacions d’altres mercaderies han arribat als 4,5 milions. En aquest cas, la tendència també és a la baixa, ja que la xifra se situa un 2,4% per sota de l’agost del 2024, quan els ingressos es van enfilar fins als 4,6 milions.

Comparteix
Notícies relacionades
El Registre d’Auditors de Comptes suma 44 inscrits i serà obligatori per a les auditories de les empreses aquest 2025
La caiguda dels preus en vestit i calçat frena l’alça de la inflació i manté l’IPC estable al 2,2% durant el mes d’agost
La taxa d’ocupació cau al 81,7% en el segon trimestre del 2025 mentre l’atur es manté en mínims històrics del 0,9%

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El Registre d’Auditors de Comptes suma 44 inscrits i serà obligatori per a les auditories de les empreses aquest 2025
  • Economia
La caiguda dels preus en vestit i calçat frena l’alça de la inflació i manté l’IPC estable al 2,2% durant el mes d’agost
  • Economia
La taxa d’ocupació cau al 81,7% en el segon trimestre del 2025 mentre l’atur es manté en mínims històrics del 0,9%
Publicitat
Entrevistes destacades
Xavier Surana
President de Somveïns
Judith Casal
Presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata
Carine Montaner
Presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu