La despesa pública en protecció social creix un poc més d’un 9% durant el 2025 i s’enfila fins als 375,5 milions d’euros

La despesa pública destinada a protecció social a Andorra es va situar en 375,5 milions d’euros durant el 2025, una xifra que representa un increment del 9,2% respecte de l’exercici anterior, segons les dades publicades pel Govern. En termes de producte interior brut (PIB), aquesta partida equival al 9,4%, mentre que la despesa per càpita s’eleva fins als 4.412 euros, davant dels 4.213 euros registrats el 2024.
L’increment s’explica principalment pels recursos destinats a la gent gran, els quals augmenten en 21,3 milions d’euros respecte de l’any anterior. També creix la despesa vinculada a malaltia i discapacitat, amb 5,6 milions més, així com la destinada a habitatge, la qual s’incrementa en 1,5 milions. En aquest darrer àmbit, els recursos dedicats als habitatges socials van assolir els 25,3 milions d’euros durant el 2025.
Els recursos dedicats als habitatges socials van assolir els 25,3 milions d’euros durant l’any 2025
En conjunt, la protecció social representa el 29,6% de tota la despesa liquidada de les administracions públiques, sense comptabilitzar els actius i passius financers ni les transferències de l’Executiu a entitats de les administracions públiques. El seu pes sobre el total augmenta així en cinc dècimes respecte del 2024.
Les dades engloben les actuacions de protecció social de les llars i els individus finançades per l’Administració general, els comuns, l’Institut Nacional de l’Habitatge i l’Institut Andorrà de les Dones. També incorporen les prestacions de reemborsament de la branca general i de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), així com el Fons de Reserva de Jubilació (FRJ).