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  • Més del 95% dels actius davant d'altres sectors  a relacions amb el sector privat. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Economia
Estadística

Els actius exteriors nets de la banca baixen un 7,6%, mentre els actius davant d’altres sectors creixen un 10,2%

La posició exterior neta de les entitats se situa en 4.594,5 milions d'euros, mentre l'agregat monetari M3 augmenta un 4,4% interanual

Els actius exteriors nets de les Altres Societats de Dipòsit (ASD) d’Andorra, sector integrat per les entitats bancàries del país, s’han situat en 4.594,5 milions d’euros durant el segon trimestre del 2026, una xifra que representa una disminució del 7,6% respecte del mateix període de l’any anterior, quan ascendien a 4.971 milions. Aquesta evolució respon principalment al descens dels actius davant de no residents, els quals han passat dels 8.175,8 milions als 7.788 milions en un any, un 4,7% menys, mentre que els passius davant de no residents també han retrocedit, tot i que de manera més moderada, un 0,4%, fins als 3.193,6 milions.

En canvi, els actius davant d’altres sectors han augmentat un 10,2% interanual i arriben als 4.105,1 milions d’euros. La major part d’aquest volum correspon als actius davant del sector privat, els quals sumen 3.940,2 milions, mentre que els 164,9 milions d’euros restants són actius davant d’altres societats financeres. En aquest sentit, Estadística assenyala que més del 95% dels actius davant d’altres sectors corresponen a relacions amb el sector privat, fet que evidencia el pes de la intermediació creditícia amb les empreses i les llars.

Més del 95% dels actius davant d’altres sectors corresponen al sector privat, amb un volum de 3.940,2 milions d’euros

Pel que fa al Govern central, les administracions locals i les societats públiques no financeres, els actius nets s’han situat en 161,3 milions d’euros durant el segon trimestre, un 25,2% per sota dels 215,7 milions registrats un any abans. Aquesta disminució es produeix malgrat que els actius davant d’aquest sector han crescut lleugerament, un 0,3%, fins als 467 milions, ja que els passius han experimentat un increment considerablement superior, del 22,3%, fins a arribar als 305,8 milions d’euros.

Paral·lelament, l’agregat monetari ampli M3 ha crescut un 4,4% durant els darrers 12 mesos, passant dels 7.123 milions d’euros del segon trimestre del 2025 als 7.434 milions registrats en el mateix període d’enguany. D’aquest volum, el 67,9% correspon a dipòsits transferibles i el 29,3% a altres dipòsits, mentre que el 2,8% restant està format per valors diferents d’accions inclosos dins de l’agregat monetari ampli.

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