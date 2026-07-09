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El Periòdic d'Andorra
  • Economia
Estadística

La despesa pública en ordre públic i seguretat supera els 72,5 milions el 2025, amb un increment del 3,2%

La inversió en seguretat creix un 4,2% fins als 55,3 milions d'euros, mentre que la destinada a justícia es manté pràcticament estable

La despesa pública en ordre públic i seguretat a Andorra se situa en 72,5 milions d’euros l’any 2025, quantitat que representa un increment del 3,2% respecte de l’any 2024. Al mateix temps, aquest import representa el 5,9% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a les entitats de les administracions públiques), una dècima menys que l’exercici anterior i representa un 1,8% respecte al PIB, de nou, una dècima per sota que l’any anterior.

Pel que respecta a la despesa pública en seguretat, se situa en 55,36 milions d’euros l’any 2025, quantitat que representa un increment del 4,2% respecte de l’any 2024. D’altra banda, i pel que fa a la despesa en justícia, l’import liquidat ha estat de 17,15 milions d’euros, un 0,2% d’augment respecte de l’any 2024.

Convé recordar que la despesa pública en ordre públic i seguretat al Principat d’Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’administració central, l’administració local, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de la Justícia, el raonador del ciutadà i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

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