Augment del pressupost públic

La despesa pública en cultura, oci i religió s’incrementa un 4,9% i supera els 60 milions d’euros

La inversió institucional en cultura, oci i religió creix lleugerament el 2024, amb un increment destacat en la conservació del patrimoni cultural

La inversió de les administracions públiques andorranes en activitats recreatives, culturals i religioses va arribar als 60,85 milions d’euros durant l’any 2024. Aquesta xifra suposa un increment del 4,9% respecte del 2023, quan la despesa en aquest àmbit va ser de 58 milions.

Així ho indica el Departament d’Estadística en les darreres dades publicades, que situen aquest tipus de despesa en el 5,2% de la liquidació total de les administracions públiques —sense incloure actius, passius financers ni transferències del Govern a entitats públiques—. En relació amb el producte interior brut (PIB), la despesa representa l’1,6%, una dècima per sota del percentatge registrat l’any anterior.

El creixement més destacat es dona en el grup funcional dedicat a la cultura, especialment en les partides destinades a la conservació i millora del patrimoni cultural. En aquest àmbit, la despesa ha pujat 3,2 milions d’euros, fet que representa un augment del 293%.

Les dades tenen en compte la despesa efectuada no només per l’administració central i les corporacions comunals, sinó també per organismes com l’Agència Antidopatge d’Andorra (AGAD), el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA).