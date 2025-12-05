Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Menys sol·licituds, però ajuts més elevats: augmenta la despesa social ocasional el 2025. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Cobertura sostinguda dels suports socials

La despesa dels ajuts ocasionals creix malgrat la lleugera reducció de peticions durant el segon trimestre

El Govern puja un 6,4% els imports concedits després d’aprovar 290 sol·licituds i mantenir una elevada taxa d’acceptació del sistema d’ajuts

Les dades trimestrals difoses pel Departament d’Estadística confirmen que el dispositiu d’ajudes econòmiques puntuals ha continuat operatiu amb un abast ampli durant els mesos d’abril, maig i juny del 2025. En aquest interval s’han registrat 296 peticions, una xifra lleugerament inferior a la del mateix període del 2024, situant-se l’ajust interanual en l’1,3%.

El balanç mostra que 290 d’aquestes demandes han rebut resolució positiva, fet que manté l’índex d’aprovació en un 98,0%. La concessió d’aquests expedients ha comportat la generació de 613 prestacions, que sumen 819.169,63 euros, quantitat que representa un increment del 6,4% respecte del segon trimestre precedent.

La desagregació per classes d’ajut indica que l’article 27 —orientat a assegurar les necessitats essencials— concentra el 55,0% dels expedients. També hi tenen un pes rellevant les actuacions dirigides a facilitar l’accés o la continuïtat en l’habitatge i les relacionades amb l’atenció residencial, àmbits que acumulen imports mitjans més elevats.

Les llars integrades per una sola persona concentren el 68,3% de les ajudes, mentre que les famílies monoparentals representen el 18,8%

Segons el registre oficial, el conjunt de prestacions ha donat cobertura a 271 unitats familiars, que agrupen 460 persones. L’import mitjà anual per llar arriba als 3.022,77 euros, fet que suposa un ascens del 44,3% en relació amb el mateix trimestre del 2024. L’increment apunta que, tot i mantenir-se un volum similar de llars ateses, les necessitats podrien presentar més intensitat o continuïtat temporal.

Les llars integrades per una sola persona concentren el 68,3% de les ajudes, mentre que les famílies monoparentals representen el 18,8%. En relació amb la titularitat de les sol·licituds, el seguiment estadístic mostra que el 60,5% ha estat tramitat per dones.

Quant a la distribució territorial, Andorra la Vella encapçala els ajuts atorgats, amb el 36,5% del total, seguida d’Escaldes-Engordany i Encamp. Pel que fa a la composició per nacionalitats, les llars d’origen espanyol representen el 38,0% dels ajuts i les andorranes el 31,0%, percentatges que, sumats, reflecteixen gairebé set de cada deu prestacions concedides.

Comparteix
Notícies relacionades
La Duana tanca el mes de novembre amb ingressos de gairebé 20 milions d’euros, un 45% més que l’any passat
Més d’1,3 milions destinats en ajuts majoritàriament per a persones d’entre 46 i 65 anys i de nacionalitat andorrana
La inflació avançada s’enfila fins al 2,8% al novembre i trenca la tendència a la baixa de l’IPC dels últims mesos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
La Duana tanca el mes de novembre amb ingressos de gairebé 20 milions d’euros, un 45% més que l’any passat
  • Economia, Societat
Més d’1,3 milions destinats en ajuts majoritàriament per a persones d’entre 46 i 65 anys i de nacionalitat andorrana
  • Economia
La inflació avançada s’enfila fins al 2,8% al novembre i trenca la tendència a la baixa de l’IPC dels últims mesos
Publicitat
Entrevistes destacades
Jordi Candela
Director general d’Aeroports Públics de Catalunya
Sergi González
Cònsol major d’Andorra la Vella
Judith Casal
Expresidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu