La demanda elèctrica a Andorra cau un 0,5% durant el febrer del 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior

La demanda d’energia a Andorra durant el mes de febrer del 2026 ha estat de 56.952 MWh, un 0,5% menys respecte al mateix mes de l’any anterior. Quant a la importació d’energia, les dades de gener, amb 48.982 MWh, mostren un creixement del 0,7% respecte al mateix mes del 2025. Pel que fa a l’energia produïda a Andorra, presenta una variació interanual negativa del 7,2%.
A més, hi ha hagut una demanda elèctrica acumulada de 126.161 MWh de gener a febrer (1,4% més) i de 585.960 MWh durant els darrers dotze mesos, xifra que representa una variació positiva del 2,4% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de gener ha estat de 17.769,1 TEP, amb una variació interanual a la baixa del 4,8%. En aquest sentit, els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix mes del 2025 són el fuel domèstic, amb un 20,4%, i el propà, amb un 8,8%. D’altra banda, el gasoil de locomoció, amb un 24%, la gasolina, amb un 15,7%, i l’electricitat, amb un 0,4%, presenten variacions negatives destacables.
D’altra banda, la demanda acumulada de gener a febrer se situa en 39.171,2 TEP (3,3% menys), mentre que el consum acumulat durant els darrers dotze mesos ha estat de 200.025,6 TEP, amb una variació positiva del 0,2% respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de febrer del 2026 ascendeix a 36.038,7 MWh, amb una variació positiva del 0,9% respecte al mateix mes de l’any 2025. Quant a l’acumulat de gener fins al febrer, ha sigut de 79.816,1 MWh, un 2,2% més respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, la demanda ha estat de 372.520,6 MWh, xifra que suposa una variació a l’alça del 2,2% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.