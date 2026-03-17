La demanda d’energia durant el mes de gener d’aquest 2026 creix un 3% respecte al mateix mes de l’any anterior

La demanda d’energia a Andorra durant el gener d’aquest 2026 ha estat de 69.209,0 MWh (megawatts hora), un 3% més respecte al mateix mes de l’any anterior. Quant a la importació d’energia, les dades de gener, amb 60.938 MWh, mostren un creixement del 3,8% respecte al mateix mes del 2025. Pel que fa a l’energia produïda al país, aquesta presenta una variació interanual negativa del 2,7%.
El consum acumulat dels darrers 12 mesos ha assolit els 586.260 MWh, xifra que suposa un increment del 2,6% respecte al mateix període anterior. Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de gener ha estat de 21.402,1 TEP, amb una variació interanual negativa del 2%. D’altra banda, la demanda acumulada dels darrers 12 mesos se situa en 200.915,6 TEP, en què presenta un augment del 0,7%, respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de gener ascendeix a 43.777,3 MWh, amb una variació a l’alça del 3,3% respecte al mateix mes de l’any 2025. Quant a l’acumulat dels darrers 12 mesos, ha sigut de 372.207,9 MWh, un 2,1% més respecte del mateix període anterior.