La contractació de treballadors temporals a l’hivern s’enfila al 12,3% amb 555 nous efectius

El consum global de les quotes de temporada a 24 de gener del 2025 ha incrementat fins al 101,5%. Així ho indiquen les dades facilitades aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Cal precisar que fins aquest moment, s’han concedit 962 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 4.107 per personal extracomunitari, la qual cosa representa el 110,9% de la quota inicial extracomunitària. En aquest sentit, les quotes que s’han utilitzat menys en termes absoluts són les d’agències, la de neteja i la de comerç al detall, per les quals s’han acordat 22, 93 i 130 autoritzacions respectivament.

Val a dir que en general, el nombre de contractacions de temporers ha augmentat un 12,3%; sent 555 treballadors més en comparació amb el mateix període de l’any passat. Així, la dinàmica de les contractacions se situa, respecte de l’any anterior, en un 13,5% per sobre del consum de les quotes d’extracomunitaris i un 7,2% superior del consum de les quotes de comunitaris.

Pel que fa a les ocupacions dels treballadors temporers, cal destacar que fins al 24 de gener d’enguany, el grup de treballadors temporals més important, amb un 43,8% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 34,3% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí. Aquests dos col·lectius suposen el 78,1% del conjunt de treballadors temporers.

Quant al personal comunitari de pistes, l’evolució de contractacions per a la temporada 2024-2025 presenta la mateixa xifra respecte a la temporada 2023-2024. Per contra, el personal extracomunitari de pistes presenta una variació positiva del 2,8%. És per això que les contractacions de comunitaris en el sector del lloguer d’esquí augmenten un 12,8% respecte a la temporada anterior i el consum de mà d’obra extracomunitària ha augmentat també un 8,7%.

Al sector de l’hoteleria, la variació en les contractacions de personal comunitari és positiva, del 8%, mentre que en les contractacions de personal extracomunitari la variació és del 16,7% per sobre en comparació a la temporada 2023-2024. D’altra banda, les contractacions de comunitaris en el sector d’agències de viatge reflecteixen una variació nul·la respecte a la temporada anterior, mentre que el consum de mà d’obra extracomunitària ha augmentat en relació amb la temporada anterior en 3 persones. Per tot això, s’extreu que el consum de quotes augmenta un 7,2% en el cas del personal comunitari (65 autoritzacions) i un 13,5% en el cas del personal extracomunitari (490 autoritzacions).

En últim lloc, i quant al nombre d’autoritzacions acordades aquesta temporada en comparació amb la passada, s’observa un increment de les contractacions en tots els sectors. Aquesta temporada, com l’anterior, es va autoritzar una quota de permisos de temporada per comunitaris que diferencia entre fronterers i no fronterers, sense que això signifiqui un límit en la contractació de fronterers. Globalment, s’ha autoritzat per decret un nombre menor d’autoritzacions inicials que la temporada passada amb un 9,4% menys, sent aquestes 517 autoritzacions.