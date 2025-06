Sector clau i en auge

La construcció sobresurt com l’activitat econòmica més puixant d’Andorra, projectada per accelerar-se enguany

Juntament amb els serveis, els dos sectors han estat clau per consolidar i elevar el PIB real del país fins a un 3,4%, vuit dècimes més que en 2023

Que la demanda d’habitatges ha estat el principal reclam de la ciutadania en els últims anys derivat a causa d’una important crisi per l’alt cost dels preus de lloguer és un fet contrastat (i que a ningú se li escapa), com també ho és que el sector econòmic més beneficiat i, per tant, més creixent i demandat al Principat hagi estat el de la construcció durant un període que ha viscut en 2024 el seu punt més àlgid arran de consolidar-se, per segon any consecutiu, com el sector més destacat juntament amb el de serveis. Tot plegat, ajudant en un context global de l’economia andorrana “molt millor del que es preveia inicialment” amb un augment real del PIB d’un 3,4%, segons el Departament d’Estadística, i a on es projecta enguany una accentuació “a ritme elevat” de la construcció.

Són dades que han posat en relleu aquest dimarts els representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis amb els resultats de la 56 edició de l’enquesta de clima empresarial corresponents al segon semestre del 2024, la qual ha encetat una part majoritària respecte a les implicacions de l’Acord d’associació. “El bon funcionament i comportament de l’economia local ha estat per la bona resposta del turisme, que ha tornat a batre records, i també per la fortalesa del mercat del treball. Tanmateix, el sector de la construcció i el de serveis són els que més van evidenciar aquest creixement econòmic”, ha esgrimit el president de la institució, Josep Maria Mas, afegint que “l’evolució de la marxa dels negocis ha continuat sent satisfactòria” per al 43% de les empreses enquestades (d’entre 862).

És per això que les empreses de la construcció, després d’acumular tres exercicis de pujades molt intenses en la facturació, “han mostrat un augment més contingut de la xifra de negocis aquest darrer any amb un 1% positiu de mitjana”, el qual respon, com ha precisat Mas, a “una evolució més normalitzada un cop finalitzat l’impuls excepcional de la fase postpandèmica”. D’aquesta, i segons indica un monogràfic adjunt a la presentació de l’enquesta, els nivells de facturació de la construcció pujaven ràpidament en 2021 amb 55 vendes, tot i que en 2022 experimentaven ja una reducció fins a les 29 que tornava a créixer en 2023 fins a 32.

Val a dir que aquest darrer informe també posiciona l’evolució positiva d’altres sectors com la indústria, el turisme i el comerç al detall. Respecte al primer, s’extreu que la indústria ha consolidat una dinàmica més positiva dels negocis, però que aquesta no s’ha reflectit en un augment significatiu de la producció industrial la qual ha millorat, “però a un ritme contingut”, com ha recordat Mas. Mentrestant, el segon semestre del 2024 deixa un turisme reforçat per “unes molt bones xifres de pernoctacions, ocupació hotelera i entrada de visitants, com també per un bon comportament del turisme de proximitat”, refermat en aquest cas pel suport “d’un mercat espanyol més dinàmic i d’una reactivació notable del turista francès”.