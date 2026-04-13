La CASS tanca l’any 2025 registrant 180,5 milions en cotitzacions a la branca general i 207,7 milions en jubilació

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha aprovat els estats financers corresponents a l’any 2025, els quals han estat validats i tramesos al Govern per a la seva posterior aprovació. Pel que fa als beneficiaris del sistema, el nombre d’assalariats ha augmentat un 3,4% en comparació amb el 2024, amb un total de 51.539 persones registrades el mes de desembre, un 2,2% més que l’any anterior. A més, també creixen els treballadors per compte propi, els quals arriben a 9.321 persones, un 6,8% més, així com els assegurats indirectes, els quals sumen 18.588 persones, amb un increment de l’1%.
En canvi, el nombre de pensionistes de la branca general ha disminuït un 6%, situant-se en 2.461 persones. D’aquestes, 2.149 corresponen a pensions d’invalidesa, 311 a orfenesa i una a reversió d’ascendents. Per contra, a la branca de jubilació el nombre de pensionistes ha crescut un 4,7%, fins a 18.522, dels quals 16.829 són pensionistes de jubilació, 3.626 de viduïtat i 14 corresponen a capitals de jubilació. Cal destacar, per altra banda, que la taxa de dependència se situa en 3,14 assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació, un 2% inferior respecte a l’any anterior.
En l’àmbit econòmic, els ingressos per cotitzacions de la branca general han augmentat un 7,5%, amb un total de 180,5 milions d’euros procedents d’assalariats i treballadors per compte propi, als quals s’afegeixen 21,2 milions en cotitzacions vinculades a prestacions econòmiques. Paral·lelament, les despeses d’aquesta branca han crescut un 7,7%, amb 151,9 milions destinats a prestacions sanitàries (+6,6%) i 84,5 milions a prestacions econòmiques com baixes i pensions (+9,6%).
Pel que fa a la branca de jubilació, els ingressos per cotitzacions han augmentat un 8,1%, fins als 207,7 milions d’euros, als quals s’afegeixen 6 milions en cotitzacions per prestacions econòmiques i 6,9 milions transferits pel Govern per finançar pensions no contributives. Les despeses en aquesta branca han crescut un 10,9%, amb 184,3 milions destinats a pensions contributives (+11,4%) i 6,9 milions a pensions no contributives, les quals disminueixen un 1,9% respecte al 2024.