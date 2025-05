Prova pilot

La CASS habilita un intercanvi mensual de dades amb Espanya per controlar la defunció dels pensionistes

En cas de consolidar-se la proposta, s'estudiarà la possibilitat de reduir el nombre de Fes de Vida sol·licitades cada any o suprimir la petició

El consell d’administració de la CASS ha acordat l’entrada en funcionament del sistema de transmissió de dades de vivència de pensionistes andorrans residents a Espanya. Aquest intercanvi de dades consisteix en conèixer mensualment si els pensionistes de la CASS residents al territori veí del sud han causat defunció i, per tant, cal aturar el pagament de la seva pensió. Val a dir que es tracta d’una transmissió que, segons s’ha acordat, també es realitzarà en sentit contrari.

De manera que al llarg dels propers mesos es valorarà l’efectivitat d’aquest sistema, i si es considera que aporta prou informació dels pensionistes residents a Espanya, s’estudiarà la possibilitat de reduir el nombre de Fe de Vida demanades cada any (una al mes de maig i una al novembre) o eliminar directament aquesta petició.

En un altre ordre, durant la reunió mantinguda pel consell d’administració, també s’ha acordat altres punts com ara l’adjudicació directa a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per a la prestació del servei de destrucció certificada de documents; la licitació d’un concurs públic nacional per la contractació dels serveis d’arquitectura i enginyeria per la redacció del projecte de reforma de l’edifici administratiu de la CASS i la posterior direcció facultativa i en darrer lloc la licitació d’un concurs públic nacional per l’adquisició de dispositius informàtics d’usuari.