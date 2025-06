Tendència dual

La CASS incrementa els ingressos per cotitzacions mentre les despeses en prestacions s’enfilen amb força

El segon trimestre es tanca amb una recaptació a l’alça i un increment notable de les despeses, especialment en sanitat i pensions contributives

Els comptes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) corresponents al segon trimestre del 2025 confirmen una tendència dual: creixen els ingressos per cotitzacions, però les despeses, especialment en prestacions, s’enfilen encara més. Segons les dades publicades aquest dijous per l’entitat, la branca general ha recaptat 47,8 milions d’euros en concepte de cotitzacions, un 6,9% més que en el primer trimestre del 2024. A això s’hi sumen 5,1 milions més provinents de les aportacions específiques per a prestacions econòmiques, com les pensions o les baixes laborals.

Tot i aquest increment, les despeses han crescut a un ritme més accelerat. En concret, la branca general ha registrat una despesa global de 60,4 milions d’euros, amb un augment del 12,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Les prestacions sanitàries han estat el principal motor d’aquest increment, amb un cost de 39,4 milions (+13,4%). També pugen les prestacions econòmiques, que inclouen baixes per malaltia i pensions d’invalidesa o orfenesa, fins als 21 milions d’euros, un 11,9% més.

Pel que fa a la branca de jubilació, el segon trimestre s’ha tancat amb uns ingressos de 55,1 milions d’euros, un 7% més que en el mateix període del 2024. A aquesta xifra cal afegir-hi 1,5 milions provinents de cotitzacions per prestacions econòmiques i 1,7 milions més que ha aportat el Govern per finançar les pensions no contributives.

Malgrat aquest bon comportament dels ingressos, la despesa en prestacions de jubilació també s’ha disparat. El cost global s’ha enfilat fins als 46,8 milions, un 13,2% més que en el primer trimestre del 2024. Les pensions contributives n’expliquen la major part, amb una despesa de 45,1 milions, que suposa un increment del 13,9%. En canvi, les pensions no contributives han experimentat una lleugera davallada del 2,6%, amb un cost de 1,7 milions d’euros.

Les dades de la CASS també revelen una evolució positiva en el nombre de cotitzants. El març del 2025 hi havia 50.629 assalariats registrats, un 2,9% més que un any enrere. Pel que fa als treballadors per compte propi, la pujada ha estat encara més significativa: un 6,3%, fins als 8.971 autònoms.

També augmenten els assegurats indirectes, que se situen en 18.363. En canvi, el nombre de pensionistes de la branca general baixa un 5,9%, amb un total de 2.510 beneficiaris. D’aquests, 2.192 reben pensions d’invalidesa, 317 d’orfenesa i 1 per reversió d’ascendents. A la branca de jubilació, però, el nombre de pensionistes segueix a l’alça. El març del 2025 n’hi havia 17.710, un 4,7% més. D’aquests, 16.032 cobren una pensió de jubilació i 3.540 una pensió de viduïtat —72 de caràcter temporal.