  • Cinc bitllets de diferents quantitats. | Arxiu
La capacitat de finançament del país va superar els 396 i els 39 milions al primer i segon trimestre de l’any 2025

A causa de la significació del compte de béns i serveis, s'identifica clarament que el Principat és exportador de serveis i importador de béns

La balança de pagaments indica que el Principat va tenir una capacitat de finançament de 396,60 milions d’euros al primer trimestre del 2025 i de 39,42 milions per al segon. En concret, i detallant aquest resultat, s’observa que el compte corrent de la balança de pagaments va representar 369,51 i 39,35 milions d’euros per al primer i segon trimestre, respectivament.

Del total d’aquest, la partida de béns i serveis representava el 107,9% i el 106,8%, respectivament, amb un saldo de 427,72 i 42,04 milions d’euros. La renda primària era del -6,3% i el 34,3% al primer i segon trimestre, amb uns saldos de -25,04 milions d’euros i de 13,51 milions d’euros, respectivament. Per altra part, la renda secundària va ser del -1,6% i el -41,2% per al mateix període.

A causa de la significació del compte de béns i serveis, s’identifica clarament que el país és exportador de serveis (834,49 i 430,24 milions d’euros al primer i segon trimestre) i importador de béns (-406,77 i -388,20 milions d’euros al primer i segon trimestre).

Pel que fa al compte financer, aquest va equivaldre a 460,70 i 42,40 milions d’euros per al primer i segon trimestre del 2025. La inversió directa va tenir un saldo de -69,33 i -38,64 milions d’euros en cadascun d’aquests periples, el que significa que el país va tenir contrets uns passius envers la resta del món. En darrer lloc, el saldo de les inversions en cartera va ser de 232,95 i 384,71 milions d’euros als dos primers trimestres de l’any i, el saldo de les altres inversions s’elevava fins a 292,79 i -313,24 milions d’euros per aquests mateixos períodes.

Només una condemna ferma per blanqueig en el cas BPA, segons l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
L’AREB acumula 43 procediments judicials oberts en el procés de BPA, amb un pes destacat de les causes penals
Crèdit extraordinari d’1,3 milions d’euros per acabar el Centre Cultural: “Tindrem un edifici renovat i funcional”

  • Economia, Societat
