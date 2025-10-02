La campanya de l’IRPF es tanca amb 27.000 declaracions presentades i una recaptació final de 78,5 milions d’euros

El Departament de Tributs i Fronteres ha tancat aquesta setmana la campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2024 amb un balanç “positiu”, segons ha valorat aquest dijous el director general, Carles Ferreira, en una compareixença davant els mitjans. El nombre total de declaracions ha superat les 27.000, una xifra que s’ha situat per sobre de les previsions inicials del Govern, fixades en 25.500.
Del total de declaracions, més del 86% s’han tramitat per via telemàtica. Ferreira ha celebrat la normalitat amb què s’ha desenvolupat el conjunt de la campanya, tot i que ha tornat a incidir en la necessitat d’evitar la concentració de presentacions durant el darrer mes. Concretament, més del 64% de les declaracions s’han registrat durant el mes de setembre, i només en els dos darrers dies es van superar les 5.000. “Aquesta acumulació dificulta poder oferir el servei i l’atenció que ens agradaria”, ha explicat el responsable de Tributs, tot recordant que la campanya es desenvolupa al llarg de sis mesos.
Pel que fa a les dades recaptatòries, el conjunt de l’IRPF associat a l’exercici 2024 ha suposat un ingressos de 78,5 milions d’euros. D’aquests, 33,5 milions corresponen a regularitzacions efectuades durant la campanya –entre els mesos d’abril i setembre–, mentre que la resta provenen de les retencions aplicades al llarg de l’any, principalment sobre salaris, interessos i altres rendiments de l’estalvi. Ferreira ha puntualitzat que l’increment respecte a l’any anterior és “considerable” i s’atribueix a la “bona marxa de l’economia”. Entre els conceptes que han experimentat un major creixement, el director general ha destacat els rendiments vinculats a l’estalvi, com ara interessos i productes financers.
Preguntat per la possibilitat de revisar el mínim exempt de tributació, una demanda que han expressat entitats com l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals i determinats grups parlamentaris, Ferreira ha recordat que aquesta decisió correspon a instàncies polítiques, tot i subratlla que el llindar actual es manté “molt per sobre” del que estableixen països veïns com Espanya i França. Com a exemple, ha indicat que el salari mitjà al país ja tributa, mentre que més de la meitat de les rendes queden per sota del mínim i no han de declarar l’impost.
Pel que fa al funcionament de la plataforma electrònica, Ferreira ha admès que, durant un període de sis mesos, poden produir-se eventuals incidències, però ha afirmat que el sistema “ha respost bé”, especialment tenint en compte el volum de tràmits gestionats en els darrers dies de la campanya. En aquest sentit, ha anunciat que el departament reforçarà la comunicació en futures edicions per promoure la presentació anticipada i garantir una millor assistència als contribuents.