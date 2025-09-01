La caiguda dels preus en vestit i calçat frena l’alça de la inflació i manté l’IPC estable al 2,2% durant el mes d’agost

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) corresponent al mes d’agost del 2025 se situa en el 2,2%, segons el càlcul de l’indicador avançat publicat aquest dilluns pel Departament d’Estadística. Aquest indicador representa una estimació prèvia i, si es confirma, l’IPC es mantindria en el mateix nivell que al juliol, quan també va registrar un increment del 2,2%. L’evolució de la inflació respon principalment a la disminució dels preus del grup corresponent a roba i calçat, un efecte que ha estat compensat per l’augment dels béns i serveis diversos.
Pel que fa als països veïns, l’indicador avançat de l’IPC d’Espanya del mes d’agost se situa en el 2,7% positiu, dada que, de confirmar-se, mantindria la mateixa variació que al juliol. A França, l’IPC avançat es fixa en el 0,9%, una dècima menys que el mes anterior.
Aquest indicador s’elabora amb l’objectiu d’oferir informació en temps i qualitat equiparable a la dels instituts d’estadística de la Unió Europea. El càlcul segueix la mateixa metodologia que l’IPC definitiu, amb la diferència que es tracta d’una estimació. Per a l’agost, incorpora aproximadament el 99% dels preus recollits i, en els casos on encara no hi ha dades disponibles, es manté el preu del mes anterior.