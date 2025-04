Anàlisi del sector borsari

La banca andorrana obté un 7% més de benefici agregat en 2024 arribant als 175 milions d’euros

Es desprèn que del total de recursos gestionats per clients, les entitats financeres han recavat 91.000 milions d'euros, un 23% més que en 2023

El sector bancari andorrà ha tancat l’exercici 2024 amb un benefici agregat de 175 milions d’euros, fet que suposa un increment del 7% respecte a l’any anterior. Aquest creixement s’ha vist impulsat, principalment, per l’augment dels ingressos derivats dels tipus d’interès i per una sòlida capacitat d’adaptació del model de negoci a les noves condicions del mercat i a les necessitats de la clientela. D’altra banda, es fa saber que del total de recursos gestionats de clients (dipòsits, fons d’inversió i mandats de clients) per les entitats bancàries han assolit els 91.090 milions d’euros, un 23% més que el 2023, amb un augment dels dipòsits del 17%, fet que consolida el Principat com una plaça financera “competitiva i de confiança”.

En aquest sentit, el Fons Monetari Internacional (FMI) ha destacat el rol rellevant del sistema financer andorrà, el qual representa el quart sector més important de l’economia del país. L’organisme internacional ressalta així que la diversificació del model de negoci, amb una combinació equilibrada de banca comercial i banca privada, i valora la resistència del sector davant escenaris adversos. “Les entitats andorranes tenen una posició de capital sòlida i unes ràtios de liquiditat clarament per sobre de la mitjana europea. Comptar amb un sector bancari robust és fonamental per impulsar la competitivitat i acompanyar el creixement de l’economia andorrana”, ha valorat la directora general d’Andorra Banking, Esther Puigcercós.

És per aquesta raó que el model de negoci de la banca andorrana ha demostrat “ser sostenible en el temps, rendible i diversificat”, tant pel que fa als serveis que ofereix (banca comercial i banca privada) com per la seva implantació geogràfica. Les entitats han assolit d’aquesta manera una rendibilitat (ROE) del 10,7%, en línia amb la mitjana europea i 320 punts bàsics per sobre del 2023. Per la seva banda, el ROA s’ha situat en el 0,88%, mantenint-se per sobre de la mitjana europea, i tot això en un context de desescalada dels tipus d’interès, que les entitats han sabut gestionar eficaçment.

Val a dir aquestes dades confirmen la solidesa del sistema financer andorrà. El 31 de desembre del 2024, la ràtio de solvència CET1 se situa en el 17%, per sobre de la mitjana europea (16%). La ràtio de liquiditat (LCR) és del 278%, molt superior al mínim regulador del 100% i a la mitjana europea (161%). A més, la ràtio de finançament estable neta (NSFR), que mesura l’estabilitat a llarg termini del finançament de les entitats, se situa en el 169%, clarament per sobre de la mitjana dels bancs europeus, que és del 127%. De manera que aquesta dada reflecteix la capacitat de les entitats andorranes per mantenir un finançament estructuralment sòlid i estable al llarg del temps. D’altra banda, la ràtio de morositat es redueix fins a un nou mínim històric de l’1,8%, gràcies a una “política prudent de concessió i seguiment del risc de crèdit” i a la bona evolució de l’economia andorrana.

Quant al compromís, la banca nacional ha reforçat el seu compromís amb l’economia del país durant el 2024, donant suport tant al teixit productiu com a les famílies. En concret, ha canalitzat nou finançament per valor de 1.047 milions d’euros, una xifra que representa prop del 30% del PIB. A banda d’això, la inversió creditícia total al país ha assolit els 5.000 milions d’euros, un increment del 6% respecte a l’any anterior. Aquest volum de finançament representa el 140% del PIB, un percentatge que supera el d’economies similars a Andorra i posa de manifest el “paper clau del sector bancari en el dinamisme i la transformació de l’economia andorrana”.

Cal esmentar que durant el passat any, s’han formalitzat 769 noves hipoteques amb un volum total de 412 milions d’euros, i s’han concedit préstecs a empreses i particulars per 635 milions d’euros. Paral·lelament, el volum de pagaments amb targetes ha augmentat fins als 1.798 milions d’euros (7%), xifra que representa al mateix temps el 48% del PIB. Val a dir que les dades citades corresponen a un avançament dels tancaments oficials el 31 de desembre del 2024, pendents de revisió i aprovació pels auditors i pels òrgans d’administració corresponents.