La baixa participació obliga el Govern a prorrogar dues línies de subvencions per a la biodiversitat i el sector agrari

El Govern ha decidit prorrogar fins al 31 de juliol el termini de presentació de sol·licituds de dues convocatòries de subvencions en l’àmbit del medi ambient després de constatar la baixa participació registrada a pocs dies del tancament del període inicial. Segons s’ha informat, a data del 16 de juny, tres dies abans que finalitzés el termini previst, només s’havia formalitzat una sol·licitud en cadascuna de les dues línies d’ajut.
Davant aquesta situació, i tenint en compte que també s’havien rebut diverses consultes d’interès per part de possibles beneficiaris, l’executiu ha acordat ampliar el termini amb l’objectiu d’afavorir una major participació i facilitar que els potencials sol·licitants disposin de més temps per preparar la documentació requerida.
Les convocatòries afectades corresponen, d’una banda, als ajuts destinats a actuacions a favor de la biodiversitat i del paisatge i, de l’altra, a les subvencions per a la prevenció de danys causats per fauna protegida en explotacions agràries, ramaderes i apícoles.
Aquestes línies de suport econòmic estan adreçades a entitats públiques i privades, particulars, associacions sense ànim de lucre i titulars d’explotacions agràries, ramaderes i apícoles, d’acord amb les bases reguladores establertes i condicionades a la disponibilitat pressupostària.