La CNMV sanciona la farmacèutica

Grifols rep una multa de més d’un milió d’euros per irregularitats en la informació financera

Concretament, els informes dels exercicis 2021, 2022 i 2023 "contenien dades inexactes i informació enganyosa"

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat sancions a Grifols, SA i a diversos membres del seu consell d’administració per infraccions “greus” i “molt greus” relacionades amb la presentació de la informació financera dels exercicis 2021, 2022 i 2023. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), a Espanya, ha publicat aquest dimecres la resolució, en què es detallen multes per un import global superior a 1,2 milions d’euros.

Segons el document oficial, la resolució sancionadora ha esdevingut ferma en via administrativa després que els afectats “hagin renunciat els interessats a la interposició de recursos en via administrativa”. Aquesta renúncia implica l’acceptació de les sancions, que podrien, no obstant això, ser objecte de recurs davant la Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional.

Grifols ha estat sancionada per la comissió d’una “infracció continuada molt greu” per haver subministrat a la CNMV informació financera regulada “amb dades inexactes o no veraces o que omet aspectes rellevants” d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF/NIC). Aquesta informació errònia s’hauria inclòs en els informes anuals consolidats dels anys 2021, 2022 i 2023, així com en la informació semestral del primer semestre de 2023.

Per aquesta infracció molt greu, s’ha imposat una multa de 800.000 euros a Grifols, SA. Així mateix, diversos membres del consell han estat sancionats individualment: 40.000 euros a Carina Szpilka, Raimon Grifols Roura i Victor Grifols Deu; 30.000 euros a Iñigo Sánchez-Asiaín; 20.000 euros a Steven F. Mayer, Montserrat Muñoz i Thomas Glanzman, i 10.000 euros a Belén Villalonga i Tomás Dagá.

Paral·lelament, també s’ha sancionat Grifols i 16 membres del seu consell per una “infracció continuada greu” consistent en la inclusió d’“informació enganyosa sobre el mètode de càlcul de les mesures alternatives del rendiment (APM)” als informes de gestió dels mateixos exercicis i del primer semestre de 2023. Per aquesta segona infracció, Grifols haurà d’assumir una sanció addicional de 200.000 euros.

La CNMV conclou que, després de l’exposició de fets i fonaments jurídics, la resolució adoptada el 24 de juny de 2025 ha estat publicada en virtut del que preveu la normativa vigent.