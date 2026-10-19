Les vendes de productes alimentaris cauen un 5,1% a les grans superfícies respecte a l’agost de l’any passat

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall ha registrat un creixement del 0,4% durant el mes d’agost en comparació amb el mateix període de l’any passat. D’altra banda, pel que fa a l’índex en funció del tipus de producte, la venda de productes alimentaris ha caigut un 5,1%, mentre que la resta de productes ha augmentat un 4,4% respecte de l’agost del 2025.
Quant a l’índex de vendes a preus constants, ha caigut un 2,7% a l’agost en comparació amb el mateix període de l’any anterior, i la venda de productes alimentaris presenta una caiguda del 5,4% i la resta de productes creix un 1,2%. Pel que fa al personal ocupat a les grans superfícies, la xifra ha incrementat un 1,9%. Del total, el 64,2% són dones, mentre que el 91,7% té un contracte a jornada completa.