Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela. | Sergi Pérez | Consell General
Arnau Ojeda Garcia
Reforma del sistema de pensions

Vela avisa que el PS no donarà suport a mesures que “privatitzin les pensions” abans de la reunió d’aquest dimecres

Per la seva part, Jordana admet que hi ha “dos fronts” i defensa que cal tenir en compte l’impacte social que poden tenir les mesures adoptades

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha reiterat que no donarà suport a cap reforma del sistema de pensions que impliqui avançar cap a un model privat. La presidenta, Susanna Vela, ha defensat que el debat ha de centrar-se a garantir la sostenibilitat del sistema, però mantenint el seu caràcter públic.

“Sabeu que estem treballant, és a dir, hi ha una sèrie de propostes damunt de la taula que s’han de valorar pels beneficis que poden aportar a les persones i també a la sostenibilitat del sistema”, ha afirmat Vela. En aquest sentit, ha assegurat que el seu grup està disposat a estudiar totes aquelles mesures que ajudin a garantir la viabilitat de les pensions.

Tot i això, la dirigent socialdemòcrata ha marcat una línia vermella clara, i és rebutjar qualsevol iniciativa que impliqui una privatització del sistema. “Totes aquelles mesures que vagin a garantir la sostenibilitat seran benvingudes, però amb aquelles mesures que l’únic que fan és privatitzar les pensions o transitar cap a un sistema privat nosaltres no ens hi trobarem”, ha afirmat. Vela també ha indicat que, de moment, la majoria encara no ha presentat formalment el text de reforma, fet que limita el debat concret sobre les mesures que s’estudien.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha explicat que la majoria està treballant precissament en aquest text que s’haurà d’acabar de discutir en les properes reunions amb la resta de grups parlamentaris. La setmana vinent està prevista una trobada en què també participarà un expert aportat pel PS, fet que permetrà contraposar diferents models de reforma.

Així, Jordana ha apuntat que el debat podria evidenciar “dos fronts” pel que fa a l’enfocament de la reforma. Segons ha indicat, hi ha mesures tècniques que podrien aplicar-se per garantir la sostenibilitat del sistema, però ha remarcat que també cal tenir en compte l’impacte social que poden tenir.

“El sistema no és només un tema de comptes i números, sinó que té una repercussió social”, ha assenyalat. En aquest sentit, ha defensat que les mesures que s’adoptin han de ser efectives per assegurar la sostenibilitat però també “suportables per a la gent i per als joves que comencen a treballar”.

Tot i això, Jordana ha admès que la reunió prevista dimecres difícilment permetrà tancar la reforma. Segons ha explicat, abans de prendre decisions caldrà analitzar amb detall l’impacte de les diferents mesures i comptar amb estudis tècnics que permetin avaluar-ne els efectes.

El debat sobre el futur del sistema arriba en un context en què les dades continuen alimentant la discussió política. Actualment, la pensió mitjana dels jubilats se situa al voltant dels 823 euros mensuals, una xifra que torna a posar sobre la taula el debat sobre la suficiència de les prestacions i la necessitat de garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu